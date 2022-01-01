«Ми не обговорюємо нейтралітет. Україна наполягає на системі гарантій безпеки», – Подоляк про переговори з РФ

Михайло Подоляк, який бере участь у переговорному процесі з рф, розповів, що наразі не обговорюється нейтралітет України. Натомість українська сторона наполягає на системі гарантій безпеки, до якої увійдуть країни, готові надати їх.



Про це Подоляк сказав в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, цитує



Подоляк розповів, що спершу російська сторона висувала ультиматуми, але зараз розмова більш конструктивна і є «підґрунтя для діалогу».



Принципові позиції України: припинення вогню, максимально швидке виведення російських військ із території України, територіальна цілісність і суверенітет України. А також ㅡ чіткі, юридично закріплені гарантії безпеки з боку низки країн, які мають вагомий військовий потенціал, аби не допустити повторення цієї війни у майбутньому.



Радник глави ОП додав, що територіальна цілісність України є дуже важливою, тому питання Криму та окупованих територій Донбасу повинні вирішувати тільки президенти Зеленський та путін.



За словами Подоляка, наразі є певний прогрес у робочих підгрупах, але поки «не такий, як би хотілося».



«Російська сторона любить зливати ЗМІ якусь інформацію, якісь версії з переговорів, сподіваючись у нашій країні, де триває відкрита дискусія, викликати спекуляції, емоції та конфлікти», ㅡ сказав він.



Подоляк вважає, що переговори почнуть давати результат тоді, коли росія усвідомить, що від продовження цієї війни вона зазнає більше втрат, ніж Україна.



«Щоб це відбулося, треба, щоб наша армія ефективно діяла. А для цього потрібно, щоб наші партнери адекватно нам допомогли. Якщо не хочете зробити безпольотну зону, дайте нам системи ППО, щоб ми самі могли закрити небо, щоб не бомбили наші мирні міста. Друге: дайте нам зброю, щоб розблокувати такі міста як Маріуполь. Третє: потрібні санкції на кшталт нафтового ембарго, максимальні обмеження щодо фінансових операцій тощо», ㅡ сказав Подоляк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Радник керівника Офісу президента, який бере участь у переговорному процесі з рф, розповів, що наразі не обговорюється нейтралітет України. Натомість українська сторона наполягає на системі гарантій безпеки, до якої увійдуть країни, готові надати їх.Про це Подоляк сказав в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, цитує Офіс президента Подоляк розповів, що спершу російська сторона висувала ультиматуми, але зараз розмова більш конструктивна і є «підґрунтя для діалогу».Принципові позиції України: припинення вогню, максимально швидке виведення російських військ із території України, територіальна цілісність і суверенітет України. А також ㅡ чіткі, юридично закріплені гарантії безпеки з боку низки країн, які мають вагомий військовий потенціал, аби не допустити повторення цієї війни у майбутньому.Радник глави ОП додав, що територіальна цілісність України є дуже важливою, тому питання Криму та окупованих територій Донбасу повинні вирішувати тільки президенти Зеленський та путін.За словами Подоляка, наразі є певний прогрес у робочих підгрупах, але поки «не такий, як би хотілося».«Російська сторона любить зливати ЗМІ якусь інформацію, якісь версії з переговорів, сподіваючись у нашій країні, де триває відкрита дискусія, викликати спекуляції, емоції та конфлікти», ㅡ сказав він.Подоляк вважає, що переговори почнуть давати результат тоді, коли росія усвідомить, що від продовження цієї війни вона зазнає більше втрат, ніж Україна.«Щоб це відбулося, треба, щоб наша армія ефективно діяла. А для цього потрібно, щоб наші партнери адекватно нам допомогли. Якщо не хочете зробити безпольотну зону, дайте нам системи ППО, щоб ми самі могли закрити небо, щоб не бомбили наші мирні міста. Друге: дайте нам зброю, щоб розблокувати такі міста як Маріуполь. Третє: потрібні санкції на кшталт нафтового ембарго, максимальні обмеження щодо фінансових операцій тощо», ㅡ сказав Подоляк.

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