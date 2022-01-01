«Промовистий політичний ляпас», – командування Повітряних Сил ЗСУ про запуск російських ракет по Львову





Про це



Там заявили, що після цього - саме час передати Україні сучасні зенітні ракетні комплекси західного виробництва, а також літаки F-15, F-16, або ж F-18, щоб українські захисники неба на рівні билися з окупантами. «Ми самі закриємо небо, дайте нам трохи зброї!», ㅡ кажуть у командуванні.



У Командуванні Повітряних Сил ЗСУ розповіли, що протягом 26 березня Повітряні Сили ЗСУ збили всього один літак окупантів через те, що ворог суттєво знизив авіаційну активність в повітряному просторі України і завдає ракетні удари.



Натомість для проведення повітряної розвідки та дорозвідки об’єктів, по яких вдарили ракети, окупанти активно використовують безпілотники різних типів: від оперативно-тактичного рівня до квадрокоптерів.



Тож протягом доби Повітряні Сили знищили щонайменше 12 БпЛА різних типів, 2 крилаті ракети. Десантно-штурмові війська із переносних ракетних комплексів збили ще три крилаті ракети.



Нагадаємо, російські окупанти 26 березня двічі завдали ракетного удару по Львову. Зокрема, вдарили одразу по нафтобазі та заводу. В обох випадках було по два удари. Жертв немає, але 5 людей звернулися по медичну допомогу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Львів став мішенню для російських окупантів, оскільки президент США Джо Байден перебував у Польщі, всього у 10 хвилинах польоту ракет від атакованого міста. Ці атаки - «промовистий політичний ляпас» саме йому.Про це повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.Там заявили, що після цього - саме час передати Україні сучасні зенітні ракетні комплекси західного виробництва, а також літаки F-15, F-16, або ж F-18, щоб українські захисники неба на рівні билися з окупантами. «Ми самі закриємо небо, дайте нам трохи зброї!», ㅡ кажуть у командуванні.У Командуванні Повітряних Сил ЗСУ розповіли, що протягом 26 березня Повітряні Сили ЗСУ збили всього один літак окупантів через те, що ворог суттєво знизив авіаційну активність в повітряному просторі України і завдає ракетні удари.Натомість для проведення повітряної розвідки та дорозвідки об’єктів, по яких вдарили ракети, окупанти активно використовують безпілотники різних типів: від оперативно-тактичного рівня до квадрокоптерів.Тож протягом доби Повітряні Сили знищили щонайменше 12 БпЛА різних типів, 2 крилаті ракети. Десантно-штурмові війська із переносних ракетних комплексів збили ще три крилаті ракети.Нагадаємо, російські. Зокрема, вдарили одразу по нафтобазі та заводу. В обох випадках було по два удари. Жертв немає, але 5 людей звернулися по медичну допомогу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію