«Промовистий політичний ляпас», – командування Повітряних Сил ЗСУ про запуск російських ракет по Львову

«Промовистий політичний ляпас», – командування Повітряних Сил ЗСУ про запуск російських ракет по Львову
Львів став мішенню для російських окупантів, оскільки президент США Джо Байден перебував у Польщі, всього у 10 хвилинах польоту ракет від атакованого міста. Ці атаки - «промовистий політичний ляпас» саме йому.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

Там заявили, що після цього - саме час передати Україні сучасні зенітні ракетні комплекси західного виробництва, а також літаки F-15, F-16, або ж F-18, щоб українські захисники неба на рівні билися з окупантами. «Ми самі закриємо небо, дайте нам трохи зброї!», ㅡ кажуть у командуванні.

У Командуванні Повітряних Сил ЗСУ розповіли, що протягом 26 березня Повітряні Сили ЗСУ збили всього один літак окупантів через те, що ворог суттєво знизив авіаційну активність в повітряному просторі України і завдає ракетні удари.

Натомість для проведення повітряної розвідки та дорозвідки об’єктів, по яких вдарили ракети, окупанти активно використовують безпілотники різних типів: від оперативно-тактичного рівня до квадрокоптерів.

Тож протягом доби Повітряні Сили знищили щонайменше 12 БпЛА різних типів, 2 крилаті ракети. Десантно-штурмові війська із переносних ракетних комплексів збили ще три крилаті ракети.

Нагадаємо, російські окупанти 26 березня двічі завдали ракетного удару по Львову. Зокрема, вдарили одразу по нафтобазі та заводу. В обох випадках було по два удари. Жертв немає, але 5 людей звернулися по медичну допомогу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Львів, ракети, Джо Байден
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Білоруси відточують бойову підготовку на п’яти полігонах, – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 01:13
«Промовистий політичний ляпас», – командування Повітряних Сил ЗСУ про запуск російських ракет по Львову
Сьогодні, 00:54
У Львові поліція затримала ймовірного коригувальника ракетних обстрілів
Сьогодні, 00:15
27 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Пожежу на нафтобазі у місті Дубно локалізували, населенню нічого не загрожує
26 березень, 23:52
Схожі новини
У Львові поліція затримала ймовірного коригувальника ракетних обстрілів У Львові поліція затримала ймовірного коригувальника ракетних обстрілів
Сьогодні, 00:15
Над Волинню збили три ворожі цілі, ймовірно – ракети з Білорусі Над Волинню збили три ворожі цілі, ймовірно – ракети з Білорусі
26 березень, 22:08
У Львові дали терміновий брифінг щодо обстрілів. ЩО ВЖЕ ВІДОМО ОФІЦІЙНО У Львові дали терміновий брифінг щодо обстрілів. ЩО ВЖЕ ВІДОМО ОФІЦІЙНО
26 березень, 21:05
Єрмак заявив, що ракетні удари росіян по Львову – спроба налякати Єрмак заявив, що ракетні удари росіян по Львову – спроба налякати
26 березень, 20:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Білоруси відточують бойову підготовку на п’яти полігонах, – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 01:13
 0
«Промовистий політичний ляпас», – командування Повітряних Сил ЗСУ про запуск російських ракет по Львову
Сьогодні, 00:54
 0
У Львові поліція затримала ймовірного коригувальника ракетних обстрілів
Сьогодні, 00:15
 0
27 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Пожежу на нафтобазі у місті Дубно локалізували, населенню нічого не загрожує
26 березень, 23:52
 0
Медіа
відео
1/8