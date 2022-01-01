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У Львові поліція затримала ймовірного коригувальника ракетних обстрілів

У Львові поліція затримала ймовірного коригувальника ракетних обстрілів
Патрульні затримали чоловіка, що знімав ракетні обстріли Львова, які росіяни здійснили 26 березня. Цю інформацію він відправляв на російські телефонні номери.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львова.

«Прямуючи на місце потрапляння ракет, патрульні виявили чоловіка, який знімав момент польоту ракети і потрапляння її у ціль. Також у нього в планшеті виявили фотографії усіх блокпостів області. Цю інформацію він надіслав на два російських номери», – йдеться у повідомленні.

Ще одного підозрілого чоловіка поліцейські зупинили на проспекті Чорновола. Під час перевірки водія у його телефоні патрульні виявили відео та фото пересування українських військових. Також він мав фото паспортів чоловіків з луганською реєстрацією та чимало контактів з російськими номерами.

Обох чоловіків затримали і передали працівникам Служби безпеки України.

Нагадаємо, у суботу, 26 березня, росіяни завдали ракетних ударів по Львову.

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Теги: Львів, обстріли, коригувальник
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