У Львові поліція затримала ймовірного коригувальника ракетних обстрілів





Про це



«Прямуючи на місце потрапляння ракет, патрульні виявили чоловіка, який знімав момент польоту ракети і потрапляння її у ціль. Також у нього в планшеті виявили фотографії усіх блокпостів області. Цю інформацію він надіслав на два російських номери», – йдеться у повідомленні.



Ще одного підозрілого чоловіка поліцейські зупинили на проспекті Чорновола. Під час перевірки водія у його телефоні патрульні виявили відео та фото пересування українських військових. Також він мав фото паспортів чоловіків з луганською реєстрацією та чимало контактів з російськими номерами.



Обох чоловіків затримали і передали працівникам Служби безпеки України.



Нагадаємо, у суботу, 26 березня,



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Патрульні затримали чоловіка, що знімав ракетні обстріли Львова, які росіяни здійснили 26 березня. Цю інформацію він відправляв на російські телефонні номери.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львова.«Прямуючи на місце потрапляння ракет, патрульні виявили чоловіка, який знімав момент польоту ракети і потрапляння її у ціль. Також у нього в планшеті виявили фотографії усіх блокпостів області. Цю інформацію він надіслав на два російських номери», – йдеться у повідомленні.Ще одного підозрілого чоловіка поліцейські зупинили на проспекті Чорновола. Під час перевірки водія у його телефоні патрульні виявили відео та фото пересування українських військових. Також він мав фото паспортів чоловіків з луганською реєстрацією та чимало контактів з російськими номерами.Обох чоловіків затримали і передали працівникам Служби безпеки України.Нагадаємо, у суботу, 26 березня, росіяни завдали ракетних ударів по Львову

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