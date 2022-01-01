У Львові поліція затримала ймовірного коригувальника ракетних обстрілів
Сьогодні, 00:15
Патрульні затримали чоловіка, що знімав ракетні обстріли Львова, які росіяни здійснили 26 березня. Цю інформацію він відправляв на російські телефонні номери.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львова.
«Прямуючи на місце потрапляння ракет, патрульні виявили чоловіка, який знімав момент польоту ракети і потрапляння її у ціль. Також у нього в планшеті виявили фотографії усіх блокпостів області. Цю інформацію він надіслав на два російських номери», – йдеться у повідомленні.
Ще одного підозрілого чоловіка поліцейські зупинили на проспекті Чорновола. Під час перевірки водія у його телефоні патрульні виявили відео та фото пересування українських військових. Також він мав фото паспортів чоловіків з луганською реєстрацією та чимало контактів з російськими номерами.
Обох чоловіків затримали і передали працівникам Служби безпеки України.
Нагадаємо, у суботу, 26 березня, росіяни завдали ракетних ударів по Львову.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львова.
«Прямуючи на місце потрапляння ракет, патрульні виявили чоловіка, який знімав момент польоту ракети і потрапляння її у ціль. Також у нього в планшеті виявили фотографії усіх блокпостів області. Цю інформацію він надіслав на два російських номери», – йдеться у повідомленні.
Ще одного підозрілого чоловіка поліцейські зупинили на проспекті Чорновола. Під час перевірки водія у його телефоні патрульні виявили відео та фото пересування українських військових. Також він мав фото паспортів чоловіків з луганською реєстрацією та чимало контактів з російськими номерами.
Обох чоловіків затримали і передали працівникам Служби безпеки України.
Нагадаємо, у суботу, 26 березня, росіяни завдали ракетних ударів по Львову.
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