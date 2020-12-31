Пожежу на нафтобазі у місті Дубно локалізували, населенню нічого не загрожує

Пожежу на нафтобазі у Дубно, що виникла внаслідок ракетного удару, локалізували. Цивільним, на щастя, нічого не загрожує.Про це заявив голова Рівненської обласної військової адміністрації"Особисто виїхав на місце події. Пожежа на нафтобазі у місто Дубно локалізована. На місці працює 11 одиниць техніки, 65 рятувальників, також є хімічна лабораторія ДСНС та лабораторія хімічного центру міста Рівне. Хімічний та радіаційний фон - в нормі. Цивільному населенню нічого не загрожує. Не потрібно евакуювати ні дітей, ні дорослих. Ситуація контрольована, працюємо далі", - зазначив Коваль.Нагадаємо,