Пожежу на нафтобазі у місті Дубно локалізували, населенню нічого не загрожує
26 березень, 23:52
Пожежу на нафтобазі у Дубно, що виникла внаслідок ракетного удару, локалізували. Цивільним, на щастя, нічого не загрожує.
Про це заявив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.
"Особисто виїхав на місце події. Пожежа на нафтобазі у місто Дубно локалізована. На місці працює 11 одиниць техніки, 65 рятувальників, також є хімічна лабораторія ДСНС та лабораторія хімічного центру міста Рівне. Хімічний та радіаційний фон - в нормі. Цивільному населенню нічого не загрожує. Не потрібно евакуювати ні дітей, ні дорослих. Ситуація контрольована, працюємо далі", - зазначив Коваль.
Нагадаємо, у місті Дубно ракета влучила в нафтобазу.
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Про це заявив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.
"Особисто виїхав на місце події. Пожежа на нафтобазі у місто Дубно локалізована. На місці працює 11 одиниць техніки, 65 рятувальників, також є хімічна лабораторія ДСНС та лабораторія хімічного центру міста Рівне. Хімічний та радіаційний фон - в нормі. Цивільному населенню нічого не загрожує. Не потрібно евакуювати ні дітей, ні дорослих. Ситуація контрольована, працюємо далі", - зазначив Коваль.
Нагадаємо, у місті Дубно ракета влучила в нафтобазу.
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