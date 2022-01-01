Українські захисники ліквідували до 60 російських окупантів

Українські захисники ліквідували до 60 російських окупантів
Сьогодні, 26 березня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські військові відбили 4 атаки російських військ.

Про це повідомляє ОТУ "Схід" у Фейсбуці.

"Російські фашисти так і не зрозуміли, що їх тут ніхто не чекає з хлібом та сіллю. Єдине, на що вони можуть розраховувати, так це ковдра з українського чорнозему після ситної вечері з наших куль та снарядів", – йдеться у повідомленні.

Втрати ворога склали:

особового складу – до 60 осіб;
танки – 5;
БМП – 6;
АТ – 1.

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Теги: ОТУ "Схід", окупанти, втрати ворога
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