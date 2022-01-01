Українські захисники ліквідували до 60 російських окупантів

Сьогодні, 26 березня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські військові відбили 4 атаки російських військ.Про це повідомляє ОТУ "Схід" у Фейсбуці."Російські фашисти так і не зрозуміли, що їх тут ніхто не чекає з хлібом та сіллю. Єдине, на що вони можуть розраховувати, так це ковдра з українського чорнозему після ситної вечері з наших куль та снарядів", – йдеться у повідомленні.Втрати ворога склали:особового складу – до 60 осіб;танки – 5;БМП – 6;АТ – 1.