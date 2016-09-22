Вночі 27 березня Україна переходить на літній час

Вночі 27 березня Україна переходить на літній час
На літній час Україна традиційно переходить в останні вихідні березня.

2022 року ця дата припадає на 27 березня. Стрілки годинника потрібно буде перевести на годину вперед о 3 годині ночі.

Минулого року Верховна Рада підтримала законопроєкт щодо відмови від переходу в першому читанні, але згодом відправила його на повторне доопрацювання.




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Теги: Літній час, годинник
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