Вночі 27 березня Україна переходить на літній час
26 березень, 23:35
На літній час Україна традиційно переходить в останні вихідні березня.
2022 року ця дата припадає на 27 березня. Стрілки годинника потрібно буде перевести на годину вперед о 3 годині ночі.
Минулого року Верховна Рада підтримала законопроєкт щодо відмови від переходу в першому читанні, але згодом відправила його на повторне доопрацювання.
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2022 року ця дата припадає на 27 березня. Стрілки годинника потрібно буде перевести на годину вперед о 3 годині ночі.
Минулого року Верховна Рада підтримала законопроєкт щодо відмови від переходу в першому читанні, але згодом відправила його на повторне доопрацювання.
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