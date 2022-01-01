Над Волинню збили три ворожі цілі, ймовірно – ракети з Білорусі
Сьогодні, 22:08
Протиповітряна оборона збила три ворожі цілі у небі над Волинню.
Про це журналістам повідомили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Тож, населення могло чути вибухи у різних населених пунктах області.
Як повідомляють у військовій адміністрації, за оперативними даними це були ракети, які направляли зі сторони Білорусі.
Нагадаємо, вже відомо, що ворожа ракета влучила в нафтобазу у місті Дубно Рівненської області.
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Про це журналістам повідомили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Тож, населення могло чути вибухи у різних населених пунктах області.
Як повідомляють у військовій адміністрації, за оперативними даними це були ракети, які направляли зі сторони Білорусі.
Нагадаємо, вже відомо, що ворожа ракета влучила в нафтобазу у місті Дубно Рівненської області.
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Над Волинню збили три ворожі цілі, ймовірно – ракети з Білорусі
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