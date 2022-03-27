Окупанти використали фосфорні бомби під Авдіївкою, – ЗМІ
Сьогодні, 08:47
Американський журналіст видання Buzzfeed news Крістофер Міллер повідомив, що росіяни застосували проти українців заборонений білий фосфор.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Міллера у Twitter.
"На передовій поблизу Авдіївки на сході країни російські війська використовують білий фосфор проти українців. Це "божевілля", - йдеться в його повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Міллера у Twitter.
"На передовій поблизу Авдіївки на сході країни російські війська використовують білий фосфор проти українців. Це "божевілля", - йдеться в його повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Окупанти використали фосфорні бомби під Авдіївкою, – ЗМІ
Сьогодні, 08:47
Медіа