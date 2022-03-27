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Окупанти використали фосфорні бомби під Авдіївкою, – ЗМІ

Окупанти використали фосфорні бомби під Авдіївкою, – ЗМІ
Американський журналіст видання Buzzfeed news Крістофер Міллер повідомив, що росіяни застосували проти українців заборонений білий фосфор.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Міллера у Twitter.

"На передовій поблизу Авдіївки на сході країни російські війська використовують білий фосфор проти українців. Це "божевілля", - йдеться в його повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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