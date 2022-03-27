Окупанти використали фосфорні бомби під Авдіївкою, – ЗМІ

Крістофер Міллер повідомив, що росіяни застосували проти українців заборонений білий фосфор.



Про це повідомляє



"На передовій поблизу Авдіївки на сході країни російські війська використовують білий фосфор проти українців. Це "божевілля", - йдеться в його повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Американський журналіст видання Buzzfeed newsповідомив, що росіяни застосували проти українців заборонений білий фосфор.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Міллера у Twitter."На передовій поблизу Авдіївки на сході країни російські війська використовують білий фосфор проти українців. Це "божевілля", - йдеться в його повідомленні.

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