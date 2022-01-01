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Луганський медуніверситет переїхав на Рівненщину

Луганський медуніверситет переїхав на Рівненщину
Луганський державний медичний університет переїхав на Рівненщину у зв’язку з воєнними діями.

Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

«Для них уже знайшли приміщення. Керівництво та викладачі – в обласному центрі. Приймаємо і перших студентів. Працюємо і над переміщенням науково-технічної бази. Наразі навчання проходитимуть в дистанційному форматі. Практичні заняття відбуватимуться на базі медичних закладів області», – зазначив Віталій Коваль.

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Теги: Росія, Україна, війна
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