Луганський медуніверситет переїхав на Рівненщину
Сьогодні, 11:30
Луганський державний медичний університет переїхав на Рівненщину у зв’язку з воєнними діями.
Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.
«Для них уже знайшли приміщення. Керівництво та викладачі – в обласному центрі. Приймаємо і перших студентів. Працюємо і над переміщенням науково-технічної бази. Наразі навчання проходитимуть в дистанційному форматі. Практичні заняття відбуватимуться на базі медичних закладів області», – зазначив Віталій Коваль.
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Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.
«Для них уже знайшли приміщення. Керівництво та викладачі – в обласному центрі. Приймаємо і перших студентів. Працюємо і над переміщенням науково-технічної бази. Наразі навчання проходитимуть в дистанційному форматі. Практичні заняття відбуватимуться на базі медичних закладів області», – зазначив Віталій Коваль.
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