Луганський медуніверситет переїхав на Рівненщину





Про це Віталій Коваль.



«Для них уже знайшли приміщення. Керівництво та викладачі – в обласному центрі. Приймаємо і перших студентів. Працюємо і над переміщенням науково-технічної бази. Наразі навчання проходитимуть в дистанційному форматі. Практичні заняття відбуватимуться на базі медичних закладів області», – зазначив Віталій Коваль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луганський державний медичний університет переїхав на Рівненщину у зв’язку з воєнними діями.Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації«Для них уже знайшли приміщення. Керівництво та викладачі – в обласному центрі. Приймаємо і перших студентів. Працюємо і над переміщенням науково-технічної бази. Наразі навчання проходитимуть в дистанційному форматі. Практичні заняття відбуватимуться на базі медичних закладів області», – зазначив Віталій Коваль.

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