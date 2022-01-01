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Путін може спробувати нав’язати Україні «корейський» сценарій, – керівник ГУР

Путін може спробувати нав’язати Україні «корейський» сценарій, – керівник ГУР
Про це заявляє начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, бригадний генерал Кирило Буданов.

Глава розвідки зазначив, що російські військові зазнали невдачі під Києвом і не змогли повалити владу. Саме через це Путін змінює оперативні напрямки, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Після невдач під Києвом і неможливості повалити центральну владу України, путін уже змінює головні оперативні напрямки — це південь і схід. Є підстави вважати, що він розглядає «корейський» сценарій для України. Тобто, спробує нав’язати лінію розподілу між неокупованими та окупованими регіонами нашої країни. Фактично це спроба створити в Україні Північну та Південну Кореї. Адже проковтнути всю державу він точно не в силі», — таку думку пресслужбі відомства висловив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, бригадний генерал Кирило Буданов.

Він переконаний, що для російського фашистського режиму й досі актуальним залишається питання встановлення сухопутного коридору в Крим. Але для реалізації цього плану є головна проблема – наш незламний Маріуполь, який скував значні сили ворога.

«Окупанти спробують сколотити окуповані території в єдине квазідержавне утворення, яке протиставлятимуть незалежній Україні. Ми вже бачимо намагання створити «паралельні» органи влади на окупованих територіях і примусити людей відмовитися від гривні. Можливо, вони захочуть про це поторгуватися і на міжнародному рівні. Але опір і мітинги наших громадян на окупованих територіях, контратаки ЗСУ і поступове звільнення — суттєво ускладнює реалізацію планів ворога. Окрім того, скоро починається сезон тотального українського партизанського сафарі. Тоді для росіян залишиться один актуальний сценарій — як вижити», — підсумував Буданов.

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Теги: Росія, Україна, війна
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