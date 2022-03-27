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Окупанти готують «референдум» в ОРЛО про входження до складу Росії

Окупанти готують «референдум» в ОРЛО про входження до складу Росії
Ватажок квазіреспубліки "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що найближчим часом на території "ЛНР" може пройти референдум про входження до складу Росії.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на російське видання ТАСС.

"Референдум про входження до складу Росії може пройти в ЛНР найближчим часом", - заявив Пасічник.

Нагадаємо, що Росія у 2014 році окупувала український Крим, провівши псевдореферендум на території півострова.

Згідно з українським законодавством, в умовах воєнного стану заборонено проведення всеукраїнських та місцевих референдумів.

Верховна Рада ввела воєнний стан в Україні 24 лютого у зв’язку з нападом Росії. 15 березня ВР продовжила дію воєнного стану до 25 квітня.

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Теги: Росія, Україна, війна
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