Окупанти готують «референдум» в ОРЛО про входження до складу Росії

Леонід Пасічник заявив, що найближчим часом на території "ЛНР" може пройти референдум про входження до складу Росії.



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"Референдум про входження до складу Росії може пройти в ЛНР найближчим часом", - заявив Пасічник.



Нагадаємо, що Росія у 2014 році окупувала український Крим, провівши псевдореферендум на території півострова.



Згідно з українським законодавством, в умовах воєнного стану заборонено проведення всеукраїнських та місцевих референдумів.



Верховна Рада ввела воєнний стан в Україні 24 лютого у зв’язку з нападом Росії. 15 березня ВР продовжила дію воєнного стану до 25 квітня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ватажок квазіреспубліки "ЛНР"заявив, що найближчим часом на території "ЛНР" може пройти референдум про входження до складу Росії.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на російське видання ТАСС."Референдум про входження до складу Росії може пройти в ЛНР найближчим часом", - заявив Пасічник.Нагадаємо, що Росія у 2014 році окупувала український Крим, провівши псевдореферендум на території півострова.Згідно з українським законодавством, в умовах воєнного стану заборонено проведення всеукраїнських та місцевих референдумів.Верховна Рада ввела воєнний стан в Україні 24 лютого у зв’язку з нападом Росії. 15 березня ВР продовжила дію воєнного стану до 25 квітня.

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