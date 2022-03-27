Окупанти готують «референдум» в ОРЛО про входження до складу Росії
Сьогодні, 12:41
Ватажок квазіреспубліки "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що найближчим часом на території "ЛНР" може пройти референдум про входження до складу Росії.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на російське видання ТАСС.
"Референдум про входження до складу Росії може пройти в ЛНР найближчим часом", - заявив Пасічник.
Нагадаємо, що Росія у 2014 році окупувала український Крим, провівши псевдореферендум на території півострова.
Згідно з українським законодавством, в умовах воєнного стану заборонено проведення всеукраїнських та місцевих референдумів.
Верховна Рада ввела воєнний стан в Україні 24 лютого у зв’язку з нападом Росії. 15 березня ВР продовжила дію воєнного стану до 25 квітня.
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Про це повідомляє Українська правда з посиланням на російське видання ТАСС.
"Референдум про входження до складу Росії може пройти в ЛНР найближчим часом", - заявив Пасічник.
Нагадаємо, що Росія у 2014 році окупувала український Крим, провівши псевдореферендум на території півострова.
Згідно з українським законодавством, в умовах воєнного стану заборонено проведення всеукраїнських та місцевих референдумів.
Верховна Рада ввела воєнний стан в Україні 24 лютого у зв’язку з нападом Росії. 15 березня ВР продовжила дію воєнного стану до 25 квітня.
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Сьогодні, 12:41
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