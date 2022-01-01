Нафтобаза у Львові теж повністю знищена російською ракетою, – Козицький
Сьогодні, 13:52
Львівська нафтобаза, в яку росіяни вдарили ракетою 26 березня, повністю зруйнована.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"Нафтобаза у Львові, у яку напередодні влучила ракета, повністю зруйнована. Підрозділи ДСНС ліквідовували пожежу протягом усієї ночі. Повністю загасити вогонь вдалося о 7 годині ранку 27 березня", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 26 березня окупанти завдали кількох ракетних ударів по Львову.
Пожежу на нафтобазі у Львові після ракетних обстрілів гасили всю ніч.
Також відомо, що нафтобаза в Дубно що на Рівненщині теж зруйнована вщент.
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Про це повідомив у телеграм-каналі голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"Нафтобаза у Львові, у яку напередодні влучила ракета, повністю зруйнована. Підрозділи ДСНС ліквідовували пожежу протягом усієї ночі. Повністю загасити вогонь вдалося о 7 годині ранку 27 березня", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 26 березня окупанти завдали кількох ракетних ударів по Львову.
Пожежу на нафтобазі у Львові після ракетних обстрілів гасили всю ніч.
Також відомо, що нафтобаза в Дубно що на Рівненщині теж зруйнована вщент.
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Нафтобаза у Львові теж повністю знищена російською ракетою, – Козицький
Сьогодні, 13:52
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