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Нафтобаза у Львові теж повністю знищена російською ракетою, – Козицький

Нафтобаза у Львові теж повністю знищена російською ракетою, – Козицький
Львівська нафтобаза, в яку росіяни вдарили ракетою 26 березня, повністю зруйнована.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Нафтобаза у Львові, у яку напередодні влучила ракета, повністю зруйнована. Підрозділи ДСНС ліквідовували пожежу протягом усієї ночі. Повністю загасити вогонь вдалося о 7 годині ранку 27 березня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 26 березня окупанти завдали кількох ракетних ударів по Львову.

Пожежу на нафтобазі у Львові після ракетних обстрілів гасили всю ніч.

Також відомо, що нафтобаза в Дубно що на Рівненщині теж зруйнована вщент.

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Теги: Росія, Україна, війна
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