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Армія Путіна готова втекти з України: щоб її втримати, Кремль придумує нові «обіцянки», – СБУ

Армія Путіна готова втекти з України: щоб її втримати, Кремль придумує нові «обіцянки», – СБУ
Армія Путіна готова втекти з України і мріє про ротацію.

Про це свідчить чергова порція телефонних розмов окупантів, які вдалося перехопити СБУ.

Так, спочатку загарбникам обіцяли 3-денний переможний марш. Згодом рашисти тримали своїх вояків обіцянками ротації. Одним говорили, що заберуть додому 19 березня, іншим – 25.

Однак реальної можливості провести ротацію так і не знайшли, а для тих, хто під натиском українських захисників поступово втрачає надію, придумали нову дату – «кінець місяця».

"Ось що один із загарбників розповідає своїй дружині в РФ: «…паника какая-то. Не могу больше…. Я тут нах*й никому не нужен…». Він просить її ще раз запитати командування його військової частини, коли ж все-таки планується ротація: «19-го нас должны были поменять. 19 число прошло, а они ничего не думают». Намагається донести, що подальше перебування на війні для нього є просто нестерпним: «Каждый раз я просыпаюсь с такой радостью, что я проснулся. В Сирии такого не было. Ты понимаешь? В Сирии… моментов таких даже не было», - йдеться в повідомленні.

І чим довше окупанти залишатимуться на нашій землі – тим важче їм буде прокинутися живими, зазначають в СБУ.

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Теги: Росія, Україна, війна
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