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Останній із 7 убитих в Україні генералів РФ мав найвищий чин

Останній із 7 убитих в Україні генералів РФ мав найвищий чин
В Україні з початку війни загинули сім російських генералів, останній із загиблих – генерал-лейтенант Яків Рєзанцев – був найвищим за званням офіцером.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на дані Міністерства оборони України та думки експертів.

Експерти кажуть, що низький моральний дух російських військ змусив старших офіцерів наблизитися до лінії фронту.

Кореспондент BBC із питань безпеки Френк Гарднер сказав, що повідомлення про загибелі частково можуть бути наслідком того, що генералам довелося підійти ближче до бойових дій, щоб виштовхнути свої війська, які "загрузли".

Російська військова доктрина майже не допускає ініціативи серед нижчої та середньої ланки, молодші чини завжди чекають наказів згори.

Офіцер британської армії у відставці сказав, що смерть генералів також свідчить про "дуже успішну снайперську кампанію, яка може погіршити російські командні структури".

Станом на 27 березня відомо про сімох убитих в Україні представників вищого офіцерського складу РФ, серед них генерал-майори і генерал-лейтенанти: Андрій Суховєцький Віталій Герасимов, Андрій Колесніков, Андрій Мордвічев, Магомед Тушаєв, Олег Мітяєв та Яків Рєзанцев.

Генерал-лейтенант та командувач 49 армії Росії Яків Рєзанцев був убитий у Чорнобаївці під Херсоном 25 березня.

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Теги: Росія, Україна, війна
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