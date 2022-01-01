«Усі на планеті мають знати, що робить Росія», - Зеленський опублікував фото розбомблених українських міст
Сьогодні, 14:45
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що усі на планеті мають знати, що робить Росія.
Фото зруйнованих українських міст він опублікував на своїй фейсбук-сторінці.
"Усі на планеті мають знати, що робить Росія. Щоб відповідальність за злочини проти українського народу стала для російських військових невідворотною й максимально жорсткою", - написав президент.
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Фото зруйнованих українських міст він опублікував на своїй фейсбук-сторінці.
"Усі на планеті мають знати, що робить Росія. Щоб відповідальність за злочини проти українського народу стала для російських військових невідворотною й максимально жорсткою", - написав президент.
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