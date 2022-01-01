«Усі на планеті мають знати, що робить Росія», - Зеленський опублікував фото розбомблених українських міст

Володимир Зеленський наголосив, що усі на планеті мають знати, що робить Росія.



Фото зруйнованих українських міст він опублікував на своїй



"Усі на планеті мають знати, що робить Росія. Щоб відповідальність за злочини проти українського народу стала для російських військових невідворотною й максимально жорсткою", - написав президент.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українинаголосив, що усі на планеті мають знати, що робить Росія.Фото зруйнованих українських міст він опублікував на своїй фейсбук-сторінці "Усі на планеті мають знати, що робить Росія. Щоб відповідальність за злочини проти українського народу стала для російських військових невідворотною й максимально жорсткою", - написав президент.

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