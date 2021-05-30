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Батько лучанина Тимощука записався у тероборону та розповідає сину про війну, – Вірт

Батько лучанина Тимощука записався у тероборону та розповідає сину про війну, – Вірт
Головний тренер "Вереса" Юрій Вірт поділився думкою про лучанина Анатолія Тимощука, який продовжує працювати у санкт-петербурзькому Зеніті та мовчить щодо російського військового вторгнення в Україну.

Про це інформує сайт телеканалів Футбол 1/2/3.

"Я написав Тимощуку, що на його місці вчинив би інакше. Він має сам пояснити свій вчинок. Він живе у Санкт-Петербурзі. Я не знаю, чи він бачить те, що відбувається в Україні. Написав йому, що якби побачив, то залишив цей клуб і жив би в іншій країні", - сказав Вірт.

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Вірт запевнив, що батько Тимощука повністю розповідає йому, що відбувається в Україні. Він проживає у Луцьку та записався у тероборону.

Нагадаємо, УАФ покарала лучанина Анатолія Тимощука за відсутність позиції щодо вторгнення РФ. Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу позбавив ексгравця національної збірної, вихідця Тимощука усіх титулів та ліцензій, а також заборонив займатися футбольною діяльністю на території України довічно.

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Теги: Вірт, Тимощук, батько, Луцьк
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