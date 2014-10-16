Росія більше не має залізничного сполучення з ЄС

Росія більше не має залізничного сполучення з ЄС
Фінляндія від 28 березня скасовує залізничне пасажирське сполучення з Росією. Країна-агресор залишиться повністю відрізаною від залізничного сполучення з країнами Євросоюзу.

Про це повідомляє "Укрзалізниця".

Сьогодні, 27 березня, відбудуться останні рейси поїздів Allegro між Санкт-Петербургом і Гельсінкі, які забезпечував фінський оператор поїздів VR.

Фінляндія також призупиняє вантажні залізничні перевезення з РФ. Таким чином, від 28 березня країна-агресор залишиться відрізаною від залізничного сполучення з усіма країнами Євросоюзу.

“Ми продовжували експлуатувати Allegro відповідно до інструкцій влади, щоб забезпечити доступ до Фінляндії для фінів. Протягом цих тижнів люди, які хотіли виїхати з Росії, встигли покинути країну”, – заявив старший віцепрезидент з обслуговування пасажирів VR Топі Сімола.

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Теги: поїзди, РФ, ЄС
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