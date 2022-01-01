Що не варто писати у месенджерах в умовах війни

Що не варто писати у месенджерах в умовах війни
З початком війни месенджери у смартфонах стали чи не найголовнішим способом комунікації в усіх сферах життя, а також зброєю проти військ РФ.

У Центрі протидії дезінформації розповіли, як безпечно користуватись месенджерами без шкоди для себе та використовувати для їх допомоги українським захисникам.

"Зараз ворог намагається заволодіти нашими даними як у кіберпросторі, так може й фізично викрасти смартфон", – розповіли в ЦПД.

Правила безпечно листування в соцмережах і месенджерах:

- Для власної безпеки не повідомляйте у месенджерах інформацію про пересування ворога, натомість можна повідомити про це ЗСУ через чат-бот єВорог @evorog_bot, після чого потрібно обов’язково видалити переписку;
- не діліться геолокацією, за якою можна визначити ваше місцезнаходження, розташування українських військ, чи склади з боєприпасами. Ворог може побачити у ваших повідомленнях важливу інформацію так само, як і ваші знайомі;
- не пересилайте паролі від банківських карток, телефонів, або інших гаджетів. Якщо це все ж необхідно зробити, використовуйте програми зашифрованих миттєвих повідомлень.

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Теги: листування, війна, месенджери, правила
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