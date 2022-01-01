Що не варто писати у месенджерах в умовах війни





У Центрі протидії дезінформації



"Зараз ворог намагається заволодіти нашими даними як у кіберпросторі, так може й фізично викрасти смартфон", – розповіли в ЦПД.



Правила безпечно листування в соцмережах і месенджерах:



- Для власної безпеки не повідомляйте у месенджерах інформацію про пересування ворога, натомість можна повідомити про це ЗСУ через чат-бот єВорог @evorog_bot, після чого потрібно обов’язково видалити переписку;

- не діліться геолокацією, за якою можна визначити ваше місцезнаходження, розташування українських військ, чи склади з боєприпасами. Ворог може побачити у ваших повідомленнях важливу інформацію так само, як і ваші знайомі;

- не пересилайте паролі від банківських карток, телефонів, або інших гаджетів. Якщо це все ж необхідно зробити, використовуйте програми зашифрованих миттєвих повідомлень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початком війни месенджери у смартфонах стали чи не найголовнішим способом комунікації в усіх сферах життя, а також зброєю проти військ РФ.У Центрі протидії дезінформації розповіли , як безпечно користуватись месенджерами без шкоди для себе та використовувати для їх допомоги українським захисникам."Зараз ворог намагається заволодіти нашими даними як у кіберпросторі, так може й фізично викрасти смартфон", – розповіли в ЦПД.Правила безпечно листування в соцмережах і месенджерах:- Для власної безпеки не повідомляйте у месенджерах інформацію про пересування ворога, натомість можна повідомити про це ЗСУ через чат-бот єВорог @evorog_bot, після чого потрібно обов’язково видалити переписку;- не діліться геолокацією, за якою можна визначити ваше місцезнаходження, розташування українських військ, чи склади з боєприпасами. Ворог може побачити у ваших повідомленнях важливу інформацію так само, як і ваші знайомі;- не пересилайте паролі від банківських карток, телефонів, або інших гаджетів. Якщо це все ж необхідно зробити, використовуйте програми зашифрованих миттєвих повідомлень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію