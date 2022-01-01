Що не варто писати у месенджерах в умовах війни
Сьогодні, 18:17
З початком війни месенджери у смартфонах стали чи не найголовнішим способом комунікації в усіх сферах життя, а також зброєю проти військ РФ.
У Центрі протидії дезінформації розповіли, як безпечно користуватись месенджерами без шкоди для себе та використовувати для їх допомоги українським захисникам.
"Зараз ворог намагається заволодіти нашими даними як у кіберпросторі, так може й фізично викрасти смартфон", – розповіли в ЦПД.
Правила безпечно листування в соцмережах і месенджерах:
- Для власної безпеки не повідомляйте у месенджерах інформацію про пересування ворога, натомість можна повідомити про це ЗСУ через чат-бот єВорог @evorog_bot, після чого потрібно обов’язково видалити переписку;
- не діліться геолокацією, за якою можна визначити ваше місцезнаходження, розташування українських військ, чи склади з боєприпасами. Ворог може побачити у ваших повідомленнях важливу інформацію так само, як і ваші знайомі;
- не пересилайте паролі від банківських карток, телефонів, або інших гаджетів. Якщо це все ж необхідно зробити, використовуйте програми зашифрованих миттєвих повідомлень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
У Центрі протидії дезінформації розповіли, як безпечно користуватись месенджерами без шкоди для себе та використовувати для їх допомоги українським захисникам.
"Зараз ворог намагається заволодіти нашими даними як у кіберпросторі, так може й фізично викрасти смартфон", – розповіли в ЦПД.
Правила безпечно листування в соцмережах і месенджерах:
- Для власної безпеки не повідомляйте у месенджерах інформацію про пересування ворога, натомість можна повідомити про це ЗСУ через чат-бот єВорог @evorog_bot, після чого потрібно обов’язково видалити переписку;
- не діліться геолокацією, за якою можна визначити ваше місцезнаходження, розташування українських військ, чи склади з боєприпасами. Ворог може побачити у ваших повідомленнях важливу інформацію так само, як і ваші знайомі;
- не пересилайте паролі від банківських карток, телефонів, або інших гаджетів. Якщо це все ж необхідно зробити, використовуйте програми зашифрованих миттєвих повідомлень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Російські війська мілітаризують зону ЧАЕС, – Генштаб
Сьогодні, 18:41
Що не варто писати у месенджерах в умовах війни
Сьогодні, 18:17
Росія більше не має залізничного сполучення з ЄС
Сьогодні, 17:30
Медіа