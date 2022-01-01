Діставали з-під завалів: на Миколаївщині під ворожими обстрілами загинув волинянин

Микола Корнійчук.



Це підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.



Як пише "



Смертельні поранення отримав внаслідок ворожого обстрілу на Миколаївщині. Волинянина разом з тілами його побратимів діставали з-під завалів. У розшуку тіла рідним допомагали миколаївські волонтери.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У війні з Росією загинув житель Підгайцівської громади Романівського старостинського округуЦе підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.Як пише " Вісник ", Корнійчук під час строкової служби був водієм-механіком, на війну мобілізувався кулеметником ДШК.Смертельні поранення отримав внаслідок ворожого обстрілу на Миколаївщині. Волинянина разом з тілами його побратимів діставали з-під завалів. У розшуку тіла рідним допомагали миколаївські волонтери.

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