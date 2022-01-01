Діставали з-під завалів: на Миколаївщині під ворожими обстрілами загинув волинянин
Сьогодні, 17:54
У війні з Росією загинув житель Підгайцівської громади Романівського старостинського округу Микола Корнійчук.
Це підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Як пише "Вісник", Корнійчук під час строкової служби був водієм-механіком, на війну мобілізувався кулеметником ДШК.
Смертельні поранення отримав внаслідок ворожого обстрілу на Миколаївщині. Волинянина разом з тілами його побратимів діставали з-під завалів. У розшуку тіла рідним допомагали миколаївські волонтери.
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Це підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Як пише "Вісник", Корнійчук під час строкової служби був водієм-механіком, на війну мобілізувався кулеметником ДШК.
Смертельні поранення отримав внаслідок ворожого обстрілу на Миколаївщині. Волинянина разом з тілами його побратимів діставали з-під завалів. У розшуку тіла рідним допомагали миколаївські волонтери.
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