Наступний раунд переговорів України та РФ відбудеться у Туреччині
Сьогодні, 18:36
Наступний раунд переговорів офіційних делегацій України та Росії відбудеться у Туреччині 28-30 березня.
Про це повідомив член української делегації та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Сьогодні (27 березня - ред.) на черговом раунді перемовин по відео було прийнято рішення провести наступний живий раунд двома делегаціями в Туреччині 28-30 березня", - написав Арахамія.
Він обіцяв повідомити подробиці згодом.
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Про це повідомив член української делегації та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Сьогодні (27 березня - ред.) на черговом раунді перемовин по відео було прийнято рішення провести наступний живий раунд двома делегаціями в Туреччині 28-30 березня", - написав Арахамія.
Він обіцяв повідомити подробиці згодом.
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