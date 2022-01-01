Наступний раунд переговорів України та РФ відбудеться у Туреччині





Про це Давид Арахамія.



"Сьогодні (27 березня - ред.) на черговом раунді перемовин по відео було прийнято рішення провести наступний живий раунд двома делегаціями в Туреччині 28-30 березня", - написав Арахамія.



Він обіцяв повідомити подробиці згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наступний раунд переговорів офіційних делегацій України та Росії відбудеться у Туреччині 28-30 березня.Про це повідомив член української делегації та голова фракції "Слуга народу""Сьогодні (27 березня - ред.) на черговом раунді перемовин по відео було прийнято рішення провести наступний живий раунд двома делегаціями в Туреччині 28-30 березня", - написав Арахамія.Він обіцяв повідомити подробиці згодом.

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