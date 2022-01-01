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Наступний раунд переговорів України та РФ відбудеться у Туреччині

Наступний раунд переговорів України та РФ відбудеться у Туреччині
Наступний раунд переговорів офіційних делегацій України та Росії відбудеться у Туреччині 28-30 березня.

Про це повідомив член української делегації та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Сьогодні (27 березня - ред.) на черговом раунді перемовин по відео було прийнято рішення провести наступний живий раунд двома делегаціями в Туреччині 28-30 березня", - написав Арахамія.

Він обіцяв повідомити подробиці згодом.

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Теги: переговори, Росія, Україна
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