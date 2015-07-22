Росія запустила близько 70 ракет по Україні 26 березня, долетіло 8





Про це повідомляє



Як твердять джерела російських журналістів, в один момент Росія запустила 52 ракети з кораблів Чорноморського флоту на рейді поблизу Севастополя та щонайменше 18 з території Білорусі.



За словами видання, це рекордна кількість ракет, які Росія запустила в один момент.



Водночас українська система протиповітряної оборони збила більшу частину з них – до цілей долетіли лише 8 ракет. Решту знищили в небі.



Крім того, джерела кажуть, що деякі з ракет Росія запустила безпосередньо біля кордону Білорусі й Польщі в той момент, як у Варшаві з візитом перебував президент США Джо Байден.



The Insider підрахував, що загальна вартість цих ракет сягає 340 мільйонів доларів прямих виробничих видатків, а разом із логістикою доставки до кораблів ЧФ до 500 мільйонів доларів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За даними видання The Insider, 26 березня російські окупанти запустили по Україні в одну мить щонайменше 70 ракет, більшу частину з яких збили українські захисники.Про це повідомляє УП Як твердять джерела російських журналістів, в один момент Росія запустила 52 ракети з кораблів Чорноморського флоту на рейді поблизу Севастополя та щонайменше 18 з території Білорусі.За словами видання, це рекордна кількість ракет, які Росія запустила в один момент.Водночас українська система протиповітряної оборони збила більшу частину з них – до цілей долетіли лише 8 ракет. Решту знищили в небі.Крім того, джерела кажуть, що деякі з ракет Росія запустила безпосередньо біля кордону Білорусі й Польщі в той момент, як у Варшаві з візитом перебував президент США Джо Байден.The Insider підрахував, що загальна вартість цих ракет сягає 340 мільйонів доларів прямих виробничих видатків, а разом із логістикою доставки до кораблів ЧФ до 500 мільйонів доларів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію