Пенсіонерка з Києва допомагає волонтерам у Луцьку. ФОТО. ВІДЕО

Пенсіонерка з Києва допомагає волонтерам у Луцьку. ФОТО. ВІДЕО
Олександра Носенко переїхала до Луцька з Києва. Бабусі – 81 рік. Вона народилась під час ІІ Світової війни. Нині вирішила допомагати волонтерам, щоб заспокоїти нерви та зробити свій внесок у майбутню перемогу.

Про це інформує Суспільне.

До Луцька жінка приїхала разом із донькою, кроликом та котом.

Олександра Носенко розповіла, що добре пам'ятає післявоєнне дитинство. "Новини дивитись несила - увесь час зринають дитячі спогади", – каже пенсіонерка.
Пенсіонерка з Києва допомагає волонтерам у Луцьку. ФОТО. ВІДЕО

"Я десь в п'ять років вперше дізналась, що таке цукор. Раніше була така крупна сіль і ми її як льодяники смоктали. А вчились писати на полях газет. Смак несмачних страв, бо не було з чого готувати, пам’ятаю досі. Хочеться, щоб цього більше ніхто ніколи не відчував", – говорить переселенка.

У Луцьку жінка – більше тижня. Щоб відволіктись від спогадів і тривоги вирішила доєднатися до волонтерської організації. Разом з іншими кухарями Олександра Іванівна виготовляє солодощі для захисників України та тих, хто був змушений покинути свою домівку.Чистить овочі, загортає солодкі кекси.
Пенсіонерка з Києва допомагає волонтерам у Луцьку. ФОТО. ВІДЕО

"Для мене це спасіння, щоб не завантажувати себе негативом постійно, а тут знаєш, що робиш добре діло", – каже пенсіонерка.

Кухня волонтерів з міжнародної організації "Їжа життя" працює щодня, каже її керівник Віктор Скороход. "Займаємось цим проєктом більше року. Передаємо в лікарню психіатричну. А зараз щодня готуємо ці от смачні солодкі кекси і розповсюджуємо у волонтерські організації, які відправляють їх по всій Україні", – розповів чоловік. За день волонтери випікають 600-750 кексів.
Пенсіонерка з Києва допомагає волонтерам у Луцьку. ФОТО. ВІДЕО

Після випічки усі волонтери можуть взяти декілька кексів з собою. Бере їх і Олександра Іванівна. Каже: занесе доньці, бо та ходить на кухню не кожного дня. Лариса Кириченко – художниця – реставраторка. Через поспішний переїзд з Києва жінка не змогла взяти професійні інструменти.

Нині пенсіонерка мріє зайнятися садівництвом. Із собою взяла насіння. "Назло ворогам поїду і буду садити города", – каже переселенка.


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Теги: пенсіонерка, Київ, Луцьк, Олександра Носенко
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