Зеленський вперше дав інтерв'ю російським ЗМІ: Роскомнагляд заборонив його публікувати. ВІДЕО





Відповідне відео оприлюднили на



27 березня із президентом зідзвонилися російські журналісти, серед яких головний редактор «Медузи» Іван Колпаков, головний редактор телеканалу «Дождь» Тихон Дзядко, письменник та журналіст Михайло Зигар, кореспондент «Коммерсанта» Володимир Соловйов.



Розмова тривала майже дві години.



Натомість Роскомнагляд вимагає в російських ЗМІ відмовитися від публікації інтерв'ю президента України Володимира Зеленського.



"Роскомнагляд попереджає російські ЗМІ про необхідність відмовитися від публікації цього інтерв'ю. Щодо засобів масової інформації, які взяли інтерв'ю, розпочато перевірку для визначення ступеня відповідальності та вжиття заходів реагування", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зеленський дав інтерв'ю російським журналістам уперше після початку війни.Відповідне відео оприлюднили на сторінці Офісу президента.27 березня із президентом зідзвонилися російські журналісти, серед яких головний редактор «Медузи», головний редактор телеканалу «Дождь», письменник та журналіст, кореспондент «Коммерсанта»Розмова тривала майже дві години.Натомість Роскомнагляд вимагає в російських ЗМІ відмовитися від публікації інтерв'ю президента України Володимира Зеленського."Роскомнагляд попереджає російські ЗМІ про необхідність відмовитися від публікації цього інтерв'ю. Щодо засобів масової інформації, які взяли інтерв'ю, розпочато перевірку для визначення ступеня відповідальності та вжиття заходів реагування", - йдеться у повідомленні.

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