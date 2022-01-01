Погода у Луцьку на завтра, 28 березня
Сьогодні, 20:38
Завтра, 28 березня, до самого вечора у Луцьку буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура вночі 0-1° морозу, вдень 12-16° тепла.
Народний прогноз погоди: 25 березня вшановується пам'ять преподобного Феофана, сповідника Сигрианського і Григорія, Папи Римського. У народі цей день називають Феофан Проломи Наст, тому що до цього дня активно сходить сніговий покрив, ґрунт повністю відтаює. З цього дня вже можна сіяти редис. У давнину помітили: якщо 25 березня туман, то буде великий врожай льону і конопель.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура вночі 0-1° морозу, вдень 12-16° тепла.
Народний прогноз погоди: 25 березня вшановується пам'ять преподобного Феофана, сповідника Сигрианського і Григорія, Папи Римського. У народі цей день називають Феофан Проломи Наст, тому що до цього дня активно сходить сніговий покрив, ґрунт повністю відтаює. З цього дня вже можна сіяти редис. У давнину помітили: якщо 25 березня туман, то буде великий врожай льону і конопель.
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