У захопленому місті на Запоріжжі в будинку знайшли тіла 7 зарізаних людей
Сьогодні, 21:32
На тимчасово окупованій території міста Пологи під час гасіння пожежі в одному з будинків там знайшли тіла людей з колото-різаними ранами.
Про це інформує поліція Запорізької області.
Рятувальники прибули до будинку 27 березня, аби загасити пожежу. Там вони знайшли 7 трупів з ознаками насильницької смерті – це були і чоловіки, і жінки.
У загиблих були колото-різані рани в області грудної клітини та ушкодження внаслідок термічної дії. Наразі правоохоронці намагаються встановити особи потерпілих й з'ясувати усі обставини вчиненого злочину.
Поліція вже розпочала досудове розслідування. Кримінальне провадження відкрили за статтею про умисне вбивство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує поліція Запорізької області.
Рятувальники прибули до будинку 27 березня, аби загасити пожежу. Там вони знайшли 7 трупів з ознаками насильницької смерті – це були і чоловіки, і жінки.
У загиблих були колото-різані рани в області грудної клітини та ушкодження внаслідок термічної дії. Наразі правоохоронці намагаються встановити особи потерпілих й з'ясувати усі обставини вчиненого злочину.
Поліція вже розпочала досудове розслідування. Кримінальне провадження відкрили за статтею про умисне вбивство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У захопленому місті на Запоріжжі в будинку знайшли тіла 7 зарізаних людей
Сьогодні, 21:32
Які пільги і виплати мають військовослужбовці в Україні
Сьогодні, 21:00
Погода у Луцьку на завтра, 28 березня
Сьогодні, 20:38
Медіа