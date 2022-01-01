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У захопленому місті на Запоріжжі в будинку знайшли тіла 7 зарізаних людей

У захопленому місті на Запоріжжі в будинку знайшли тіла 7 зарізаних людей
На тимчасово окупованій території міста Пологи під час гасіння пожежі в одному з будинків там знайшли тіла людей з колото-різаними ранами.

Про це інформує поліція Запорізької області.

Рятувальники прибули до будинку 27 березня, аби загасити пожежу. Там вони знайшли 7 трупів з ознаками насильницької смерті – це були і чоловіки, і жінки.

У загиблих були колото-різані рани в області грудної клітини та ушкодження внаслідок термічної дії. Наразі правоохоронці намагаються встановити особи потерпілих й з'ясувати усі обставини вчиненого злочину.

Поліція вже розпочала досудове розслідування. Кримінальне провадження відкрили за статтею про умисне вбивство.



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Теги: зарізали, пожежа, Пологи, окупанти, Росія
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