У захопленому місті на Запоріжжі в будинку знайшли тіла 7 зарізаних людей

На тимчасово окупованій території міста Пологи під час гасіння пожежі в одному з будинків там знайшли тіла людей з колото-різаними ранами.Про це інформує поліція Запорізької області.Рятувальники прибули до будинку 27 березня, аби загасити пожежу. Там вони знайшли 7 трупів з ознаками насильницької смерті – це були і чоловіки, і жінки.У загиблих були колото-різані рани в області грудної клітини та ушкодження внаслідок термічної дії. Наразі правоохоронці намагаються встановити особи потерпілих й з'ясувати усі обставини вчиненого злочину.Поліція вже розпочала досудове розслідування. Кримінальне провадження відкрили за статтею про умисне вбивство.