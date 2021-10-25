Застосунок «Повітряна тривога» тимчасово несправний в усіх регіонах України





Про це повідомляє Вікторія Левчук, заступник голови ВОДА.



Розробники намагалися виправити оперативно, наразі роботу відновлюють.



"Прошу сьогодні слідкуйте за усіма можливими іншими джерелами інформації. Залишайтеся в укритті. Зараз всі переживаємо. Віримо в ЗСУ. Тримаймося!" - просить Левчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Застосунок «Повітряна тривога» отримав технічну несправність в усіх регіонах України.Про це повідомляє, заступник голови ВОДА.Розробники намагалися виправити оперативно, наразі роботу відновлюють."Прошу сьогодні слідкуйте за усіма можливими іншими джерелами інформації. Залишайтеся в укритті. Зараз всі переживаємо. Віримо в ЗСУ. Тримаймося!" - просить Левчук.

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