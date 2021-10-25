Застосунок «Повітряна тривога» тимчасово несправний в усіх регіонах України

Застосунок «Повітряна тривога» тимчасово несправний в усіх регіонах України
Застосунок «Повітряна тривога» отримав технічну несправність в усіх регіонах України.

Про це повідомляє Вікторія Левчук, заступник голови ВОДА.

Розробники намагалися виправити оперативно, наразі роботу відновлюють.

"Прошу сьогодні слідкуйте за усіма можливими іншими джерелами інформації. Залишайтеся в укритті. Зараз всі переживаємо. Віримо в ЗСУ. Тримаймося!" - просить Левчук.


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Теги: застосунок, Повітряна тривога, несправний
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