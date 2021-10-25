Застосунок «Повітряна тривога» тимчасово несправний в усіх регіонах України
Сьогодні, 22:31
Застосунок «Повітряна тривога» отримав технічну несправність в усіх регіонах України.
Про це повідомляє Вікторія Левчук, заступник голови ВОДА.
Розробники намагалися виправити оперативно, наразі роботу відновлюють.
"Прошу сьогодні слідкуйте за усіма можливими іншими джерелами інформації. Залишайтеся в укритті. Зараз всі переживаємо. Віримо в ЗСУ. Тримаймося!" - просить Левчук.
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Про це повідомляє Вікторія Левчук, заступник голови ВОДА.
Розробники намагалися виправити оперативно, наразі роботу відновлюють.
"Прошу сьогодні слідкуйте за усіма можливими іншими джерелами інформації. Залишайтеся в укритті. Зараз всі переживаємо. Віримо в ЗСУ. Тримаймося!" - просить Левчук.
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