Крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost за 27 березня. ЩОДЕННА ПІДБІРКА
27 березень, 23:48
Добігає кінця тридцять друга доба повномасштабної війни в України. Для Луцька вечір 27 березня виявився тривожним, окупанти нині направили на місто свої ракети.
Інформаційне агентство ВолиньPost продовжує працювати 24/7, аби наші читачі оперативно дізнавалися про актуальні події і, звісно, шукати добрі новини. Сьогодні через високий градус тривоги прочитати їх перед сном буде особливо корисно.
Важливо, що все більше українців долучаються до добрих справ на благо ЗСУ, тому наш народ таки не зламати.
Сьогодні, 27 березня, нагадаємо вам про таке:
Студенти і викладачі виготовляють ліки для військових
Наші люди не втомлюються допомагати українським захисникам. Вони навіть зметикували власноруч виготовляти ліки. Із листків алое виготовляють мазь, що допомагає пораненим бійцям від опіків.
Бійці «Азову» звільнили від окупантів село на Харківщині
26 березня бійці "Азову" звільнили від окупантів село Вільхівка на Харківщині і будуть продовжувати виганяти окупантів з наших територій.
Майже 17 тисяч: у Генштабі повідомили втрати окупанта на 27 березня
Традиційно добра статистика. Так, загальні бойові втрати ворога орієнтовно склали:
‒ особового складу - близько 16400 осіб,
‒ танків ‒ 575 од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 1640 од,
‒ артилерійських систем – 293 од,
‒ РСЗВ - 91 од,
‒ засоби ППО - 51 од,
‒ літаків – 117 од,
‒ гелікоптерів – 127 од,
‒ автомобільної техніки - 1131 од,
‒ кораблі /катери - 7 од,
‒ цистерн з ПММ - 73,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 56,
‒ спеціальна техніка - 19,
‒ пускові установки ОТРК/ТРК - 2.
Модельєр зі світовим ім'ям нині шиє тактичні рукавиці у Луцьку
Аби допомогти ЗСУ, кожен повинен робити те, що вміє. Український дизайнер Руслан Лазарев працював з найвідомішими кравцями Італії протягом 15-ти років і створює костюми для королівських сімей та відомих бізнесменів, зараз шиє рукавиці для нашої армії у Луцьку.
Останній із 7 убитих в Україні генералів РФ мав найвищий чин
В Україні з початку війни загинули сім російських генералів. Це не може не тішити. Останній із загиблих – генерал-лейтенант Яків Рєзанцев – був найвищим за званням офіцером.
Пенсіонерка з Києва допомагає волонтерам у Луцьку. ФОТО. ВІДЕО
Особливо тішить те, що у Луцьку внутрішньо переміщені особи з інших областей долучаються до добрих справ. Олександра Носенко переїхала до Луцька з Києва. Бабусі – 81 рік. Вона виготовляє солодощі для захисників України та тих, хто був змушений покинути свою домівку.
Своїм читачам і усій Україні ми нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро.
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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Інформаційне агентство ВолиньPost продовжує працювати 24/7, аби наші читачі оперативно дізнавалися про актуальні події і, звісно, шукати добрі новини. Сьогодні через високий градус тривоги прочитати їх перед сном буде особливо корисно.
Важливо, що все більше українців долучаються до добрих справ на благо ЗСУ, тому наш народ таки не зламати.
Сьогодні, 27 березня, нагадаємо вам про таке:
Студенти і викладачі виготовляють ліки для військових
Наші люди не втомлюються допомагати українським захисникам. Вони навіть зметикували власноруч виготовляти ліки. Із листків алое виготовляють мазь, що допомагає пораненим бійцям від опіків.
Бійці «Азову» звільнили від окупантів село на Харківщині
26 березня бійці "Азову" звільнили від окупантів село Вільхівка на Харківщині і будуть продовжувати виганяти окупантів з наших територій.
Майже 17 тисяч: у Генштабі повідомили втрати окупанта на 27 березня
Традиційно добра статистика. Так, загальні бойові втрати ворога орієнтовно склали:
‒ особового складу - близько 16400 осіб,
‒ танків ‒ 575 од,
‒ бойових броньованих машин ‒ 1640 од,
‒ артилерійських систем – 293 од,
‒ РСЗВ - 91 од,
‒ засоби ППО - 51 од,
‒ літаків – 117 од,
‒ гелікоптерів – 127 од,
‒ автомобільної техніки - 1131 од,
‒ кораблі /катери - 7 од,
‒ цистерн з ПММ - 73,
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 56,
‒ спеціальна техніка - 19,
‒ пускові установки ОТРК/ТРК - 2.
Модельєр зі світовим ім'ям нині шиє тактичні рукавиці у Луцьку
Аби допомогти ЗСУ, кожен повинен робити те, що вміє. Український дизайнер Руслан Лазарев працював з найвідомішими кравцями Італії протягом 15-ти років і створює костюми для королівських сімей та відомих бізнесменів, зараз шиє рукавиці для нашої армії у Луцьку.
Останній із 7 убитих в Україні генералів РФ мав найвищий чин
В Україні з початку війни загинули сім російських генералів. Це не може не тішити. Останній із загиблих – генерал-лейтенант Яків Рєзанцев – був найвищим за званням офіцером.
Пенсіонерка з Києва допомагає волонтерам у Луцьку. ФОТО. ВІДЕО
Особливо тішить те, що у Луцьку внутрішньо переміщені особи з інших областей долучаються до добрих справ. Олександра Носенко переїхала до Луцька з Києва. Бабусі – 81 рік. Вона виготовляє солодощі для захисників України та тих, хто був змушений покинути свою домівку.
Своїм читачам і усій Україні ми нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро.
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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