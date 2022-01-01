Модельєр зі світовим ім'ям нині шиє тактичні рукавиці у Луцьку
Сьогодні, 12:13
Український дизайнер Руслан Лазарев зараз волонтерить і шиє тактичні рукавиці.
Знана на Волині волонтерка Інна Голдованська, яка нині працює у єдиному комунікаційному центрі, повідомила про це на своїй сторінці у соцмережі «Фейсбук», пише Перший.
Як пише жінка, лучанин Андрій Дударь розповів їй, що у нього стажується, щоб шити тактичні рукавиці, чоловік, який має ательє високої моди. І вона не сумнівалася, що це Руслав Лазарєв.
Цю інформацію підтверджує і допис на сайті київського інтернет-магазигу «BENOGGI. Салон італійських тканин». Тут впевнені, що «кожен зараз задає собі питання «чим я можу допомогти Україні, щоб наблизити перемогу?» І знаєте, на наш погляд, ми маємо робити те, що вміємо і що можемо. Хтось – зі зброєю в руках, хтось з кухарським ножем, а хтось підтримуючі домашній затишок наближає нашу перемогу».
«Ось, наприклад, у цей складний час кваліфікований майстер з пошиву чоловічих костюмів Руслан Лазарєв, який працював з найвідомішими кравцями Італії протягом 15-ти років і створює костюми для королівських сімей та відомих бізнесменів, зараз шиє рукавиці для нашої армії. Це надихає! Все буде Україна!», – йдеться у «Фейсбуці» магазину.
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Знана на Волині волонтерка Інна Голдованська, яка нині працює у єдиному комунікаційному центрі, повідомила про це на своїй сторінці у соцмережі «Фейсбук», пише Перший.
Як пише жінка, лучанин Андрій Дударь розповів їй, що у нього стажується, щоб шити тактичні рукавиці, чоловік, який має ательє високої моди. І вона не сумнівалася, що це Руслав Лазарєв.
Цю інформацію підтверджує і допис на сайті київського інтернет-магазигу «BENOGGI. Салон італійських тканин». Тут впевнені, що «кожен зараз задає собі питання «чим я можу допомогти Україні, щоб наблизити перемогу?» І знаєте, на наш погляд, ми маємо робити те, що вміємо і що можемо. Хтось – зі зброєю в руках, хтось з кухарським ножем, а хтось підтримуючі домашній затишок наближає нашу перемогу».
«Ось, наприклад, у цей складний час кваліфікований майстер з пошиву чоловічих костюмів Руслан Лазарєв, який працював з найвідомішими кравцями Італії протягом 15-ти років і створює костюми для королівських сімей та відомих бізнесменів, зараз шиє рукавиці для нашої армії. Це надихає! Все буде Україна!», – йдеться у «Фейсбуці» магазину.
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