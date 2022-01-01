У боях з окупантами загинув волинянин Анатолій Боговід
Сьогодні, 00:31
У боях з окупантами загинув захисник із Ратнівщини Анатолій Боговід, який родом із села Піски-Річицькі, що у Забродівській громаді.
Про це видання Район.Ратне дізналося із власних джерел.
Інформацію про загибель Героя підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Тіло загиблого уже доставили додому.
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Про це видання Район.Ратне дізналося із власних джерел.
Інформацію про загибель Героя підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Тіло загиблого уже доставили додому.
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