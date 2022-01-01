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У боях з окупантами загинув волинянин Анатолій Боговід

У боях з окупантами загинув волинянин Анатолій Боговід
У боях з окупантами загинув захисник із Ратнівщини Анатолій Боговід, який родом із села Піски-Річицькі, що у Забродівській громаді.

Про це видання Район.Ратне дізналося із власних джерел.

Інформацію про загибель Героя підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.

Тіло загиблого уже доставили додому.

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Теги: Анатолій Боговід, загибель, війна
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