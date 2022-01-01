У боях з окупантами загинув волинянин Анатолій Боговід

Анатолій Боговід, який родом із села Піски-Річицькі, що у Забродівській громаді.



Про це видання



Інформацію про загибель Героя підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.



Тіло загиблого уже доставили додому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У боях з окупантами загинув захисник із Ратнівщини, який родом із села Піски-Річицькі, що у Забродівській громаді.Про це видання Район.Ратне дізналося із власних джерел.Інформацію про загибель Героя підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.Тіло загиблого уже доставили додому.

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