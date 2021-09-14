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Громада на Волині через війну з Росією втратила ще двох захисників

Громада на Волині через війну з Росією втратила ще двох захисників
У Нововолинській громаді через війну з Росією загинули двоє захисників.

Про це повідомив мер Нововолинська Борис Карпус.

У боротьбі з російськими окупантами загинули мешканець Благодатного Олександр Горбунов і Нововолинська Олександр Агафонов.

Сьогодні, 27 березня, місто зустріне захисників.

Прощання з Олександром Горбуновим відбудеться у понеділок, 28 березня, о 13:00 у Благодатному, вул. Перемоги, 24.

Місце і час прощання з Олександром Агафоновим повідомлять згодом.
Громада на Волині через війну з Росією втратила ще двох захисників
Громада на Волині через війну з Росією втратила ще двох захисників

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Теги: війна, Росія, Нововолинська громада, захисник, військовий
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