Громада на Волині через війну з Росією втратила ще двох захисників





Про це Борис Карпус.



У боротьбі з російськими окупантами загинули мешканець Благодатного Олександр Горбунов і Нововолинська Олександр Агафонов.



Сьогодні, 27 березня, місто зустріне захисників.



Прощання з Олександром Горбуновим відбудеться у понеділок, 28 березня, о 13:00 у Благодатному, вул. Перемоги, 24.



Місце і час прощання з Олександром Агафоновим повідомлять згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинській громаді через війну з Росією загинули двоє захисників.Про це повідомив мер НововолинськаУ боротьбі з російськими окупантами загинули мешканець Благодатногоі НововолинськаСьогодні, 27 березня, місто зустріне захисників.Прощання з Олександром Горбуновим відбудеться у понеділок, 28 березня, о 13:00 у Благодатному, вул. Перемоги, 24.Місце і час прощання з Олександром Агафоновим повідомлять згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію