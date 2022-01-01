 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Луцьк попрощався із трьома Героями. ФОТО

Луцьк попрощався із трьома Героями. ФОТО
У кафедральному соборі Святої Трійці сьогодні, 27 березня, відбулась панахида за трьома загиблими у війні з Росією військовослужбовцями.

Про це повідомляють у пресслужбі Луцькради.

Жителі прийшли прощатися із командиром авіаційної ланки авіаційної ескадрильї в/ч А0959 204 Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна Дмитром Чумаченком, сержантом в/ч А0959 204 Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна Анатолієм Шапошником та рядовим Олександром Парафенюком, який проходив службу на посаді стрільця-санітара механізованого відділення військової частини А1008.
Луцьк попрощався із трьома Героями. ФОТО

Поряд із родиною, громадою, військовими побратимами за упокій душ Дмитра Чумаченка, Анатолія Шапошника, Олександра Парафенюка молилися й міський голова Ігор Поліщук, заступник міського голови Ірина Чебелюк, працівники виконавчих органів та депутати.

Героїв поховали на Алеї почесних поховань у селі Гаразджа.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Герої, Луцьк, поховали, похорон, війна з Росією
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Діставали з-під завалів: на Миколаївщині під ворожими обстрілами загинув волинянин
Сьогодні, 17:54
Батько лучанина Тимощука записався у тероборону та розповідає сину про війну, – Вірт
Сьогодні, 16:20
6500 грн «єПідтримки»: заявки можна подати до 31 березня
Сьогодні, 15:53
Останній із 7 убитих в Україні генералів РФ мав найвищий чин
Сьогодні, 15:24
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нарешті і на Волині: автівки п'яних водіїв вилучатимуть для ЗСУ
«Бо кожен має зробити свій внесок»: бабуся з Волині віддала армії власну «всюдихідну» автівку
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Діставали з-під завалів: на Миколаївщині під ворожими обстрілами загинув волинянин
Сьогодні, 17:54
Росія більше не має залізничного сполучення з ЄС
Сьогодні, 17:30
Луцьк попрощався із трьома Героями. ФОТО
Сьогодні, 17:01
Батько лучанина Тимощука записався у тероборону та розповідає сину про війну, – Вірт
Сьогодні, 16:20
6500 грн «єПідтримки»: заявки можна подати до 31 березня
Сьогодні, 15:53
Схожі новини
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
12 березень, 15:54
Луцьк прощатиметься із військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому Луцьк прощатиметься із військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому
11 березень, 17:52
Повідомили, коли відбудеться похорон загиблого у війні з РФ лучанина Владислава Неділька Повідомили, коли відбудеться похорон загиблого у війні з РФ лучанина Владислава Неділька
06 березень, 18:11
Повідомили, коли і де прощатимуться із депутатом Волиньради Романом Карпюком Повідомили, коли і де прощатимуться із депутатом Волиньради Романом Карпюком
10 січень, 11:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Що не варто писати у месенджерах в умовах війни
Сьогодні, 18:17
 0
Діставали з-під завалів: на Миколаївщині під ворожими обстрілами загинув волинянин
Сьогодні, 17:54
 0
Росія більше не має залізничного сполучення з ЄС
Сьогодні, 17:30
 0
Луцьк попрощався із трьома Героями. ФОТО
Сьогодні, 17:01
 0
Батько лучанина Тимощука записався у тероборону та розповідає сину про війну, – Вірт
Сьогодні, 16:20
 0
Медіа
відео
1/8