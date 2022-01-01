Луцьк попрощався із трьома Героями. ФОТО





Про це повідомляють у пресслужбі Луцькради.



Жителі прийшли прощатися із командиром авіаційної ланки авіаційної ескадрильї в/ч А0959 204 Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна Дмитром Чумаченком, сержантом в/ч А0959 204 Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна Анатолієм Шапошником та рядовим Олександром Парафенюком, який проходив службу на посаді стрільця-санітара механізованого відділення військової частини А1008.



Поряд із родиною, громадою, військовими побратимами за упокій душ Дмитра Чумаченка, Анатолія Шапошника, Олександра Парафенюка молилися й міський голова Ігор Поліщук, заступник міського голови Ірина Чебелюк, працівники виконавчих органів та депутати.



Героїв поховали на Алеї почесних поховань у селі Гаразджа.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У кафедральному соборі Святої Трійці сьогодні, 27 березня, відбулась панахида за трьома загиблими у війні з Росією військовослужбовцями.Про це повідомляють у пресслужбі Луцькради.Жителі прийшли прощатися із командиром авіаційної ланки авіаційної ескадрильї в/ч А0959 204 Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіна, сержантом в/ч А0959 204 Севастопольської бригади тактичної авіації імені Олександра Покришкіната рядовим, який проходив службу на посаді стрільця-санітара механізованого відділення військової частини А1008.Поряд із родиною, громадою, військовими побратимами за упокій душ Дмитра Чумаченка, Анатолія Шапошника, Олександра Парафенюка молилися й міський голова, заступник міського голови, працівники виконавчих органів та депутати.Героїв поховали на Алеї почесних поховань у селі Гаразджа.

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