У Путіна назвали умову, за якої застосують ядерну зброю

Дмитро Пєсков назвав умову, за якої РФ застосує ядерну зброю, проте, за його словами, не збирається цього робити у війні з Україною.



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"У нас немає сумнівів у тому, що всі цілі нашої спецоперації в Україні будуть виконані. За будь-якого розвитку подій (на Україні – ред.) причин застосовувати там ядерну зброю немає. Ніхто не розглядає питання про застосування ядерної зброї, і навіть саму ідею про її застосування", - сказав Пєсков.



Також він спростував твердження журналіста про те, що Путін, оголошуючи про спецоперацію, нібито сказав, що Росія застосує ядерну зброю у разі втручання у конфлікт третіх країн.



"Я так не думаю. Він (Путін – ред.) попередив, про те, що не треба втручатися. Якщо ж таке станеться, то у нас є засоби та можливості для того, щоб цьому запобігти і покарати тих, хто спробує", – сказав він.



Пєсков, говорячи про ядерну доктрину РФ, нагадав, що Росія "може і застосовуватиме ядерну зброю, лише якщо потрібно ліквідувати загрозу самому існуванню Росії".



При цьому він додав, що "необхідно розділяти спецоперацію в Україні та існування держави".



Нагадаємо, що заступник посла Росії в ООН Дмитрій Полянський заявив, що Росія зберігає за собою право використовувати ядерну зброю, якщо країну "спровокує" НАТО.



Заступник секретаря Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що Росія може застосувати ядерну зброю у чотирьох випадках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Речник президента Росіїназвав умову, за якої РФ застосує ядерну зброю, проте, за його словами, не збирається цього робити у війні з Україною.Про це пише Українська правда з посиланням на Пєскова в інтерв'ю американському телеканалу PBS."У нас немає сумнівів у тому, що всі цілі нашої спецоперації в Україні будуть виконані. За будь-якого розвитку подій (на Україні – ред.) причин застосовувати там ядерну зброю немає. Ніхто не розглядає питання про застосування ядерної зброї, і навіть саму ідею про її застосування", - сказав Пєсков.Також він спростував твердження журналіста про те, що Путін, оголошуючи про спецоперацію, нібито сказав, що Росія застосує ядерну зброю у разі втручання у конфлікт третіх країн."Я так не думаю. Він (Путін – ред.) попередив, про те, що не треба втручатися. Якщо ж таке станеться, то у нас є засоби та можливості для того, щоб цьому запобігти і покарати тих, хто спробує", – сказав він.Пєсков, говорячи про ядерну доктрину РФ, нагадав, що Росія "може і застосовуватиме ядерну зброю, лише якщо потрібно ліквідувати загрозу самому існуванню Росії".При цьому він додав, що "необхідно розділяти спецоперацію в Україні та існування держави".Нагадаємо, що заступник посла Росії в ООНзаявив, що Росія зберігає за собою право використовувати ядерну зброю, якщо країну "спровокує" НАТО.Заступник секретаря Ради безпеки Росіїзаявив, що Росія може застосувати ядерну зброю у чотирьох випадках.

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