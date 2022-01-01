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Зеленський озвучив свою позицію щодо переговорів. ВІДЕО

Зеленський озвучив свою позицію щодо переговорів. ВІДЕО
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що у переговорах із Росією не буде жодного компромісу щодо територіальної цілісності та суверенітету України.

Про це йшлося у зверненні Володимира Зеленського наприкінці 34 доби вторгнення агресора.

Окрім того, президент розповів свою позицію і щодо того, що росіяни нібито вирішили скоротити бойові дії на Київському і Чернігівському напрямку.

«Що ж, так можна сказати і про Чорнобаївку – ніби російська авіація просто вирішила поменше літати, а російська техніка – поменше їздити», - сказав він.

Насправді ж, каже Зеленський, саме завдяки тим, хто забезпечує нашу оборону, росіяни змушені відходити на цьому напрямку.

Але ситуація, за словами Зеленського, не стала легшою й не варто втрачати пильність. Тому Україна не буде знижувати оборонні зусилля.

«Російська армія все ще має значний потенціал для продовження атак. У них – ще багато техніки і вистачає абсолютно безправних людей, яких вони можуть відправити в котел», - наголосив Зеленський.

Він прокоментував також переговорні процеси між Україною та Росією.

«Ворог – досі на нашій території. Обстріли наших міст продовжуються. Маріуполь заблокований. Ракетні та авіаційні удари не припиняються. Це реальність. Це факт. Тому ЗСУ, наша розвідка, усіх, хто долучився до оборони держави, – це на сьогодні єдина гарантія нашого виживання як народу, як держави. Гарантія, яка реально працює.

«Так, можна назвати позитивними ті сигнали, які ми чуємо з переговорного майданчика. Але ці сигнали не заглушають розривів російських снарядів», - сказав президент.

Він наголосив, що українська сторона бачить усі ризики і не бачить підстав для довіри словам, що звучать від представників держави, яка продовжує воювати заради нашого знищення.

На переконання Зеленського, Україна налаштована на переговори і буде продовжувати переговорний процес, але жодних компромісів щодо нашого суверенітету і територіальної цілісності бути не може.

Зеленський наголосив, що «будь-які рішення, які мають значення для всього нашого народу, мають ухвалювати не однією людиною і не групою людей, а усім нашим народом».



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Теги: Зеленський, звернення
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