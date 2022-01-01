Зеленський озвучив свою позицію щодо переговорів. ВІДЕО

Президент Українизазначив, що у переговорах із Росією не буде жодного компромісу щодо територіальної цілісності та суверенітету України.Про це йшлося у зверненні Володимира Зеленського наприкінці 34 доби вторгнення агресора.Окрім того, президент розповів свою позицію і щодо того, що росіяни нібито вирішили скоротити бойові дії на Київському і Чернігівському напрямку.«Що ж, так можна сказати і про Чорнобаївку – ніби російська авіація просто вирішила поменше літати, а російська техніка – поменше їздити», - сказав він.Насправді ж, каже Зеленський, саме завдяки тим, хто забезпечує нашу оборону, росіяни змушені відходити на цьому напрямку.Але ситуація, за словами Зеленського, не стала легшою й не варто втрачати пильність. Тому Україна не буде знижувати оборонні зусилля.«Російська армія все ще має значний потенціал для продовження атак. У них – ще багато техніки і вистачає абсолютно безправних людей, яких вони можуть відправити в котел», - наголосив Зеленський.Він прокоментував також переговорні процеси між Україною та Росією.«Ворог – досі на нашій території. Обстріли наших міст продовжуються. Маріуполь заблокований. Ракетні та авіаційні удари не припиняються. Це реальність. Це факт. Тому ЗСУ, наша розвідка, усіх, хто долучився до оборони держави, – це на сьогодні єдина гарантія нашого виживання як народу, як держави. Гарантія, яка реально працює.«Так, можна назвати позитивними ті сигнали, які ми чуємо з переговорного майданчика. Але ці сигнали не заглушають розривів російських снарядів», - сказав президент.Він наголосив, що українська сторона бачить усі ризики і не бачить підстав для довіри словам, що звучать від представників держави, яка продовжує воювати заради нашого знищення.На переконання Зеленського, Україна налаштована на переговори і буде продовжувати переговорний процес, але жодних компромісів щодо нашого суверенітету і територіальної цілісності бути не може.Зеленський наголосив, що «будь-які рішення, які мають значення для всього нашого народу, мають ухвалювати не однією людиною і не групою людей, а усім нашим народом».