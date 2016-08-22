Україна має запас їжі на кілька років
29 березень, 23:33
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що в України достатньо запасів їжі.
Вперше з початку війни, 29 березня, відбулося засідання Кабміну. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні є достатньо запасів їжі, - повідомляє Канал24.
За словами Шмигаля, уряд намагається забезпечити для українців продовольство. Наразі для розрахунків використовують харчі, які отримали у 2021 році.
"Стратегічні запаси їжі в Україні є на декілька років. Тобто це ті запаси, які ми зібрали торік після посівної. Ми основні продовольчі запаси формуємо з розрахунку на декілька місяців. Це попри основний блок зерновий. Є загальний продуктовий набір, який визначили й формуємо, щоб забезпечити продовольчу безпеку нашої країни", – сказав Шмигаль.
Шмигаль зазначив, що посівна в Україні вже розпочалась. Держава дала аграріям кошти на закупівлю всього необхідного. Мовиться про кредити під 0%, гарантії перед банками, а також пальне, добриво, насіння.
"Допомагаємо також з експортом й активно розширюватимемо це й напрям, бо країна має заробляти", – наголосив прем'єр.
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Вперше з початку війни, 29 березня, відбулося засідання Кабміну. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні є достатньо запасів їжі, - повідомляє Канал24.
За словами Шмигаля, уряд намагається забезпечити для українців продовольство. Наразі для розрахунків використовують харчі, які отримали у 2021 році.
"Стратегічні запаси їжі в Україні є на декілька років. Тобто це ті запаси, які ми зібрали торік після посівної. Ми основні продовольчі запаси формуємо з розрахунку на декілька місяців. Це попри основний блок зерновий. Є загальний продуктовий набір, який визначили й формуємо, щоб забезпечити продовольчу безпеку нашої країни", – сказав Шмигаль.
Шмигаль зазначив, що посівна в Україні вже розпочалась. Держава дала аграріям кошти на закупівлю всього необхідного. Мовиться про кредити під 0%, гарантії перед банками, а також пальне, добриво, насіння.
"Допомагаємо також з експортом й активно розширюватимемо це й напрям, бо країна має заробляти", – наголосив прем'єр.
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