Ракетний удар по будівлі Миколаївської ОДА: кількість загиблих зросла до 12 осіб
Сьогодні, 22:27
Кількість загиблих в результаті ракетного удару по Миколаївській обласній державній адміністрації зросла до 12 осіб.
Про це у своєму Telegram повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
“За попередніми даними було набагато менше людей в будівлі. На зараз: 34-300, 12-200. Продовжуємо рятувальну операцію", - написав він.
Як повідомляють в ДСНС, вже врятовані і звільнені з-під завалів 18 осіб, їм надають медичну допомогу.
Вже розпочали розслідування щодо ракетного удару по адміністративній будівлі ОДА в Миколаєві.
Як стало відомо, російські окупанти пробили наскрізь будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації.
Більшості дивом врятувалося. Це від 50 до 100 осіб.
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Про це у своєму Telegram повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.
“За попередніми даними було набагато менше людей в будівлі. На зараз: 34-300, 12-200. Продовжуємо рятувальну операцію", - написав він.
Як повідомляють в ДСНС, вже врятовані і звільнені з-під завалів 18 осіб, їм надають медичну допомогу.
Вже розпочали розслідування щодо ракетного удару по адміністративній будівлі ОДА в Миколаєві.
Як стало відомо, російські окупанти пробили наскрізь будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації.
Більшості дивом врятувалося. Це від 50 до 100 осіб.
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