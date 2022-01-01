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Ракетний удар по будівлі Миколаївської ОДА: кількість загиблих зросла до 12 осіб

Ракетний удар по будівлі Миколаївської ОДА: кількість загиблих зросла до 12 осіб
Кількість загиблих в результаті ракетного удару по Миколаївській обласній державній адміністрації зросла до 12 осіб.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

“За попередніми даними було набагато менше людей в будівлі. На зараз: 34-300, 12-200. Продовжуємо рятувальну операцію", - написав він.

Як повідомляють в ДСНС, вже врятовані і звільнені з-під завалів 18 осіб, їм надають медичну допомогу.

Вже розпочали розслідування щодо ракетного удару по адміністративній будівлі ОДА в Миколаєві.

Як стало відомо, російські окупанти пробили наскрізь будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації.

Більшості дивом врятувалося. Це від 50 до 100 осіб.

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Теги: Миколаївська ОДА, обстріл, Віталій Кім
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