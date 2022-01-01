Ракетний удар по будівлі Миколаївської ОДА: кількість загиблих зросла до 12 осіб

Кількість загиблих в результаті ракетного удару по Миколаївській обласній державній адміністрації зросла до 12 осіб.Про це у своєму Telegram повідомив голова Миколаївської ОДА“За попередніми даними було набагато менше людей в будівлі. На зараз: 34-300, 12-200. Продовжуємо рятувальну операцію", - написав він.Як повідомляють в ДСНС, вже врятовані і звільнені з-під завалів 18 осіб, їм надають медичну допомогу.Вже розпочали розслідування щодо ракетного удару по адміністративній будівлі ОДА в Миколаєві.Як стало відомо, російські окупанти пробили наскрізь будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації.Більшості дивом врятувалося. Це від 50 до 100 осіб.