У війні з окупантами загинув 22-річний хлопець з Луцька





Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук у Фейсбуці.



Загинув лучанин Хомик Павло Борисович, 13.07.1999 року народження. Хлопець проходив військову службу за контрактом в Збройних Силах України.



На жаль, 18.03.2022 року загинув внаслідок ракетного удару під час виконання бойових завдань в м. Миколаєві.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого.

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