Від сьогодні Луцьком знову курсуватиме маршрутка №26а





Про це заявив міський голова Луцька Ігор Поліщук під час чергового відеозвернення.



Він також зауважив, що сьогодні в місті працювало 120 одиниць громадського транспорту. І додав, що завтра на рейс вийде маршрутка №25 (Великий Омеляник - Карбишева).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від сьогодні, 29 березня, автобус №26а, який курсує за маршрутом "Медичний коледж - Міжрайбазa" розпочав свою роботу.Про це заявив міський голова Луцькапід час чергового відеозвернення.Він також зауважив, що сьогодні в місті працювало 120 одиниць громадського транспорту. І додав, що завтра на рейс вийде маршрутка №25 (Великий Омеляник - Карбишева).

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