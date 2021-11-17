Від сьогодні Луцьком знову курсуватиме маршрутка №26а

Від сьогодні Луцьком знову курсуватиме маршрутка №26а
Від сьогодні, 29 березня, автобус №26а, який курсує за маршрутом "Медичний коледж - Міжрайбазa" розпочав свою роботу.

Про це заявив міський голова Луцька Ігор Поліщук під час чергового відеозвернення.

Він також зауважив, що сьогодні в місті працювало 120 одиниць громадського транспорту. І додав, що завтра на рейс вийде маршрутка №25 (Великий Омеляник - Карбишева).


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Теги: Маршрут, Луцьк
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