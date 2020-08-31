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На Рівненщині – знову вибухи: що сталося. ОФІЦІЙНО

На Рівненщині – знову вибухи: що сталося. ОФІЦІЙНО
У Рівненській області на території, що поблизу межі із Волинню, увечері 28 березня пролунали вибухи.

Ворог знову завдав ракетного удару по нафтобазі.

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

За його словами, на місце вже виїхали рятувальники та хімічна лабораторія.

Станом на 21:20 28 березня повітряна тривога на Рівненщині і Волині триває, тож необхідно перебувати в укриттях.

Нагадаємо, учора, 27 березня, ворожа ракета влучила у нафтобазу у Луцьку.

Зображення ілюстративне

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Теги: вибух, Рівненщина
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