СБУ ліквідувала 5 ворожих ботоферм, які працювали на Росію в Україні
Сьогодні, 20:28
Від початку повномасштабної війни Служба безпеки України ліквідувала 5 ворожих ботоферм потужністю понад 100 тисяч фейкових акаунтів.
Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.
Ботоферми діяли на території Харкова, Черкас, Тернополя, Полтави і Закарпаття.
Фейкові акаунти були створені у різних соцмережах, включно з тими, які наразі є забороненими в Україні.
Через цю "армію ботів" поширювалися фейки про війну РФ в Україні, відбувалося масоване нав’язування та виправдання російської агресії та ідеології, наголосив Дехтяренко.
Під час обшуків правоохоронці виявили:
▪️ понад 100 комплектів GSM-шлюзів
▪️ майже 10 тис. сім-карток різних мобільних операторів, які використовували для маскування злочинної діяльності
▪️ ноутбуки та комп’ютерне обладнання з доказами незаконних дій
▪️ чорнову бухгалтерію
Зауважують, що за цими фактами СБУ розпочала кримінальне провадження і проводить усі заходи, необхідні для притягнення винних до відповідальності.
Злочин кваліфікується за ст.110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і передбачає покарання позбавленням волі строком до 15 років.
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Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.
Ботоферми діяли на території Харкова, Черкас, Тернополя, Полтави і Закарпаття.
Фейкові акаунти були створені у різних соцмережах, включно з тими, які наразі є забороненими в Україні.
Через цю "армію ботів" поширювалися фейки про війну РФ в Україні, відбувалося масоване нав’язування та виправдання російської агресії та ідеології, наголосив Дехтяренко.
Під час обшуків правоохоронці виявили:
▪️ понад 100 комплектів GSM-шлюзів
▪️ майже 10 тис. сім-карток різних мобільних операторів, які використовували для маскування злочинної діяльності
▪️ ноутбуки та комп’ютерне обладнання з доказами незаконних дій
▪️ чорнову бухгалтерію
Зауважують, що за цими фактами СБУ розпочала кримінальне провадження і проводить усі заходи, необхідні для притягнення винних до відповідальності.
Злочин кваліфікується за ст.110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і передбачає покарання позбавленням волі строком до 15 років.
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