Війна з Росією: яка ситуація в регіонах станом на 18.00





Про це повідомляють у



Російський ворог зосереджує свої зусилля на реалізації цілей досягнення адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Також російське окупаційне командування докладає всіх зусиль, щоб тримати під контролем тимчасово окуповані території України.



З метою поповнення втрат особового складу військові комісаріати РФ продовжують набирати громадян для утворення так званих добровольчих" підрозділів, які будуть залучені для забезпечення своєрідного окупаційного "порядку" на окупованій території. Основна вимога до кандидатів - задовільний стан здоров'я. Досвід роботи на військовій службі не потрібен. Також руський ворог набирає людей з судимістю.



Попри заяви чиновників Міноборони та Генштабу РФ щодо змін у планах та пріоритетах, ворог продовжує нарощувати кількість військ навколо столиці. Російські війська продовжують невдалі спроби зайняти позиції, з яких вони могли б атакувати чи оточити Київ.



Підрозділи Збройних Сил України продовжують захищати місто Маріуполь. Захисники міста своїми діями стримують розвиток наступ російських ворогів на інших напрямках. Російські окупанти продовжують нести важкі втрати.



Тимчасово захоплене місто Херсон суттєво чинить опір російській окупації, а російський ворог змушений концентрувати все більше сил російських військових та росгвардії, щоб тримати місто під своїм контролем.



Близько 150 осіб з Південної Осетії перевели на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим для подальших дій у сусідніх з України областях. Також зафіксовано заходи щодо прикритої мобілізації населення так званої Південної Осетії з метою подальшого залучення її до війни з Україною.



Приведення підприємств російського оборонно-промислового комплексу, які займаються виробництвом ракет, до цілодобової експлуатації, свідчить про значне скорочення арсеналу ракетної зброї.



Враховуючи міжнародні санкції щодо заборони постачання високотехнологічної продукції РФ, процес імпортозаміщення матиме довгостроковий ефект, враховуючи відсутність короткострокових перспектив самостійного виробництва високотехнологічних електронних еквіпмент, який є важливою складовою виробництва ракет.



Військове керівництво росії намагається наробити резерви та відновити боєздатність підрозділів, які зазнали втрат за перший місяць війни.



Підрозділи Збройних Сил України продовжують проводити оборонні операції та здійснювати успішні контратаки на деяких ділянках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Тридцять третій день героїчного спротиву українського народу російському військовому вторгненню триває.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ Російський ворог зосереджує свої зусилля на реалізації цілей досягнення адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей. Також російське окупаційне командування докладає всіх зусиль, щоб тримати під контролем тимчасово окуповані території України.З метою поповнення втрат особового складу військові комісаріати РФ продовжують набирати громадян для утворення так званих добровольчих" підрозділів, які будуть залучені для забезпечення своєрідного окупаційного "порядку" на окупованій території. Основна вимога до кандидатів - задовільний стан здоров'я. Досвід роботи на військовій службі не потрібен. Також руський ворог набирає людей з судимістю.Попри заяви чиновників Міноборони та Генштабу РФ щодо змін у планах та пріоритетах, ворог продовжує нарощувати кількість військ навколо столиці. Російські війська продовжують невдалі спроби зайняти позиції, з яких вони могли б атакувати чи оточити Київ.Підрозділи Збройних Сил України продовжують захищати місто Маріуполь. Захисники міста своїми діями стримують розвиток наступ російських ворогів на інших напрямках. Російські окупанти продовжують нести важкі втрати.Тимчасово захоплене місто Херсон суттєво чинить опір російській окупації, а російський ворог змушений концентрувати все більше сил російських військових та росгвардії, щоб тримати місто під своїм контролем.Близько 150 осіб з Південної Осетії перевели на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим для подальших дій у сусідніх з України областях. Також зафіксовано заходи щодо прикритої мобілізації населення так званої Південної Осетії з метою подальшого залучення її до війни з Україною.Приведення підприємств російського оборонно-промислового комплексу, які займаються виробництвом ракет, до цілодобової експлуатації, свідчить про значне скорочення арсеналу ракетної зброї.Враховуючи міжнародні санкції щодо заборони постачання високотехнологічної продукції РФ, процес імпортозаміщення матиме довгостроковий ефект, враховуючи відсутність короткострокових перспектив самостійного виробництва високотехнологічних електронних еквіпмент, який є важливою складовою виробництва ракет.Військове керівництво росії намагається наробити резерви та відновити боєздатність підрозділів, які зазнали втрат за перший місяць війни.Підрозділи Збройних Сил України продовжують проводити оборонні операції та здійснювати успішні контратаки на деяких ділянках.

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