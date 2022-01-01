На день ближчі до перемоги: добрі новини від ВолиньPost за 28 березня
Сьогодні, 22:36
Тридцять третя доба війни ‒ майже за плечима мужнього українського народу. Тридцять третій день наші захисники чинять потужний опір загарбникам. Ми ‒ разом, ми ‒ сильні, тож невдовзі все буде Україна!
Інформаційне агентство ВолиньPost продовжує оперативно інформувати про актуальні події на Волині та в Україні загалом, а також щовечора нагадувати про добрі новини, аби ви частіше посміхалися, бо позитив додає нам бойового духу.
Сьогодні, 28 березня, нагадаємо вам про таке:
Мер Славутича заявив, що російські окупанти залишили місто
Справді добру новину повідомив міський голова Славутича Юрій Фомічев. За його словами, у місті не залишилося жодного російського окупанта. Незабаром так буде всюди!
Генштаб ЗСУ доповів про бойові втрати Росії на ранок 28 березня
І традиційно добра статистика. Загальні втрати Росії на ранок 28 березня орієнтовно склали:
особового складу ‒ 17000 осіб,
танків ‒ 586 од,
бойових броньованих машин ‒ 1694 од,
артилерійських систем – 302 од,
РСЗВ ‒ 95 од,
засоби ППО ‒ 54 од,
літаків – 123 од,
гелікоптерів – 127 од,
автомобільної техніки ‒ 1150 од,
кораблі ‒ 7 од,
цистерн з ПММ - 73,
БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 66,
спеціальна техніка ‒ 21,
пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Воїни волинської бригади знищили черговий бомбардувальник окупантів. ФОТО
І ще одна перемога наших волинських воїнів. Мінус "птічка" окупантів та й і кілька загарбників теж мінус. Захисники, пишаємось вами!
У Луцьку магазин меблів власного виробництва відновив свою роботу
Українці продовжують займатися буденними справами та працювати на благо країни та її економіки зокрема. Луцька меблева фабрика ВНД теж вирішила збагачувати скарбницю громади й надалі, тож відновила свою роботу. До того ж, підприємство створило бюджетний варіант ліжок.
Дзюдоїст з Волині виборов «срібло» на Кубку Європи
Спортсмен Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності Станіслав Корчемлюк виборов срібну медаль Кубку Європи з дзюдо серед юніорів, у ваговій категорії до 81 кг. Вітаємо і щиро зичимо ще більше нагород!
В Україні хочуть заборонити проросійські партії
Народні депутати вже зареєстрували законопроєкт, який визначатиме процедуру та наслідки заборони проросійських партій. Зауважимо, коли їх заборонять, майно, кошти та інші активи партії та її структурних утворень переходять у власність держави. То скарбницю збагатимо добряче.
Ірпінь звільнили від російських окупантів, – мер міста Олександр Маркушин
Чергова перемога наших вояків! Ірпінь таки звільнили від московських загарбників.
Над Харківщиною українські військові збили ворожий винищувач
На Харківщині традиційно гаряче. Зранку рашисти під вогнем ППО втратили безпілотник, а о пів на третю пообіді - зенітний ракетний розрахунок Повітряних сил знищив черговий ворожий літак!
Лучани власноруч облаштували бомбосховище у будинку
Українці не просто сильна нація, а й дуже творча та привітна. Місцеві жителі облаштували бомбосховище, у якому є дитячий куточок, місце для ночівлі, холодильник, запас їжі, води та навіть безплатний інтернет. Під час повітряних тривог впускають людей з сусідніх будинків, магазинів та перехожих, а також надають тимчасовий нічліг для переселенців.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ!
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Інформаційне агентство ВолиньPost продовжує оперативно інформувати про актуальні події на Волині та в Україні загалом, а також щовечора нагадувати про добрі новини, аби ви частіше посміхалися, бо позитив додає нам бойового духу.
Сьогодні, 28 березня, нагадаємо вам про таке:
Мер Славутича заявив, що російські окупанти залишили місто
Справді добру новину повідомив міський голова Славутича Юрій Фомічев. За його словами, у місті не залишилося жодного російського окупанта. Незабаром так буде всюди!
Генштаб ЗСУ доповів про бойові втрати Росії на ранок 28 березня
І традиційно добра статистика. Загальні втрати Росії на ранок 28 березня орієнтовно склали:
особового складу ‒ 17000 осіб,
танків ‒ 586 од,
бойових броньованих машин ‒ 1694 од,
артилерійських систем – 302 од,
РСЗВ ‒ 95 од,
засоби ППО ‒ 54 од,
літаків – 123 од,
гелікоптерів – 127 од,
автомобільної техніки ‒ 1150 од,
кораблі ‒ 7 од,
цистерн з ПММ - 73,
БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 66,
спеціальна техніка ‒ 21,
пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
Воїни волинської бригади знищили черговий бомбардувальник окупантів. ФОТО
І ще одна перемога наших волинських воїнів. Мінус "птічка" окупантів та й і кілька загарбників теж мінус. Захисники, пишаємось вами!
У Луцьку магазин меблів власного виробництва відновив свою роботу
Українці продовжують займатися буденними справами та працювати на благо країни та її економіки зокрема. Луцька меблева фабрика ВНД теж вирішила збагачувати скарбницю громади й надалі, тож відновила свою роботу. До того ж, підприємство створило бюджетний варіант ліжок.
Дзюдоїст з Волині виборов «срібло» на Кубку Європи
Спортсмен Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності Станіслав Корчемлюк виборов срібну медаль Кубку Європи з дзюдо серед юніорів, у ваговій категорії до 81 кг. Вітаємо і щиро зичимо ще більше нагород!
В Україні хочуть заборонити проросійські партії
Народні депутати вже зареєстрували законопроєкт, який визначатиме процедуру та наслідки заборони проросійських партій. Зауважимо, коли їх заборонять, майно, кошти та інші активи партії та її структурних утворень переходять у власність держави. То скарбницю збагатимо добряче.
Ірпінь звільнили від російських окупантів, – мер міста Олександр Маркушин
Чергова перемога наших вояків! Ірпінь таки звільнили від московських загарбників.
Над Харківщиною українські військові збили ворожий винищувач
На Харківщині традиційно гаряче. Зранку рашисти під вогнем ППО втратили безпілотник, а о пів на третю пообіді - зенітний ракетний розрахунок Повітряних сил знищив черговий ворожий літак!
Лучани власноруч облаштували бомбосховище у будинку
Українці не просто сильна нація, а й дуже творча та привітна. Місцеві жителі облаштували бомбосховище, у якому є дитячий куточок, місце для ночівлі, холодильник, запас їжі, води та навіть безплатний інтернет. Під час повітряних тривог впускають людей з сусідніх будинків, магазинів та перехожих, а також надають тимчасовий нічліг для переселенців.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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