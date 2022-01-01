На день ближчі до перемоги: добрі новини від ВолиньPost за 28 березня

28 березня

Тридцять третя доба війни ‒ майже за плечима мужнього українського народу. Тридцять третій день наші захисники чинять потужний опір загарбникам. Ми ‒ разом, ми ‒ сильні, тож невдовзі все буде Україна!продовжує оперативно інформувати про актуальні події на Волині та в Україні загалом, а також щовечора нагадувати про, аби ви частіше посміхалися, бо позитив додає нам бойового духу.Сьогодні,, нагадаємо вам про таке:Справді добру новину повідомив міський голова Славутича. За його словами, у місті не залишилося жодного російського окупанта. Незабаром так буде всюди!І традиційно добра статистика. Загальні втрати Росії на ранок 28 березня орієнтовно склали:особового складу ‒ 17000 осіб,танків ‒ 586 од,бойових броньованих машин ‒ 1694 од,артилерійських систем – 302 од,РСЗВ ‒ 95 од,засоби ППО ‒ 54 од,літаків – 123 од,гелікоптерів – 127 од,автомобільної техніки ‒ 1150 од,кораблі ‒ 7 од,цистерн з ПММ - 73,БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 66,спеціальна техніка ‒ 21,пускові установки ОТРК/ТРК - 4.І ще одна перемога наших волинських воїнів. Мінус "птічка" окупантів та й і кілька загарбників теж мінус. Захисники, пишаємось вами!Українці продовжують займатися буденними справами та працювати на благо країни та її економіки зокрема. Луцька меблева фабрика ВНД теж вирішила збагачувати скарбницю громади й надалі, тож відновила свою роботу. До того ж, підприємство створило бюджетний варіант ліжок.Спортсмен Волинської обласної школи вищої спортивної майстерностівиборов срібну медаль Кубку Європи з дзюдо серед юніорів, у ваговій категорії до 81 кг. Вітаємо і щиро зичимо ще більше нагород!Народні депутати вже зареєстрували законопроєкт, який визначатиме процедуру та наслідки заборони проросійських партій. Зауважимо, коли їх заборонять, майно, кошти та інші активи партії та її структурних утворень переходять у власність держави. То скарбницю збагатимо добряче.Чергова перемога наших вояків! Ірпінь таки звільнили від московських загарбників.На Харківщині традиційно гаряче. Зранку рашисти під вогнем ППО втратили безпілотник, а о пів на третю пообіді - зенітний ракетний розрахунок Повітряних сил знищив черговий ворожий літак!Українці не просто сильна нація, а й дуже творча та привітна. Місцеві жителі облаштували бомбосховище, у якому є дитячий куточок, місце для ночівлі, холодильник, запас їжі, води та навіть безплатний інтернет. Під час повітряних тривог впускають людей з сусідніх будинків, магазинів та перехожих, а також надають тимчасовий нічліг для переселенців.