Воїни волинської бригади знищили черговий бомбардувальник окупантів. ФОТО
Сьогодні, 11:46
Воїни волинської 14 ОМБР імені князя Романа Великого збили окупантів, які знищували українські міста та села.
Про це повідомило Оперативне командування "Захід" у Фейсбуці.
"Мінус одна птічка...
Плюс один урок до Перемоги!", - йдеться дописі.
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Про це повідомило Оперативне командування "Захід" у Фейсбуці.
"Мінус одна птічка...
Плюс один урок до Перемоги!", - йдеться дописі.
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Коментарі 2
Це не бомбардувальник а гелікоптер
Це гвинтокрил, хіба не видно? НУРСи, гвинт на хвості..
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