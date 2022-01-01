Воїни волинської бригади знищили черговий бомбардувальник окупантів. ФОТО

Воїни волинської бригади знищили черговий бомбардувальник окупантів. ФОТО
Воїни волинської 14 ОМБР імені князя Романа Великого збили окупантів, які знищували українські міста та села.

Про це повідомило Оперативне командування "Захід" у Фейсбуці.

"Мінус одна птічка...
Плюс один урок до Перемоги!", - йдеться дописі.

Воїни волинської бригади знищили черговий бомбардувальник окупантів. ФОТО
Воїни волинської бригади знищили черговий бомбардувальник окупантів. ФОТО
Воїни волинської бригади знищили черговий бомбардувальник окупантів. ФОТО

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Теги: Бомбардувальник, втрати ворога
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Коментарі 2
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Це не бомбардувальник а гелікоптер
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Це гвинтокрил, хіба не видно? НУРСи, гвинт на хвості..
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