Воїни волинської бригади знищили черговий бомбардувальник окупантів. ФОТО





Про це повідомило Оперативне командування "Захід" у Фейсбуці.



"Мінус одна птічка...

Плюс один урок до Перемоги!", - йдеться дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Воїни волинської 14 ОМБР імені князя Романа Великого збили окупантів, які знищували українські міста та села.Про це повідомило Оперативне командування "Захід" у Фейсбуці."Мінус одна птічка...Плюс один урок до Перемоги!", - йдеться дописі.

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