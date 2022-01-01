На Київщині українські військові пішли у контрнаступ

Ситуація довкола Києва складна, але контрольована. Українські військові мають успіхи на окремих напрямках.Про це у тижневому зведення розповів голова Київської військової адміністраціїПротягом тижня українські захисники не лише утримували та укріплювали свої рубежі, але й змогли на окремих напрямках відбити противника з раніше зайнятих ним позицій.Зокрема:На Житомирському напрямку наші сили продовжують контранступальні дій. Вибили ворога з міста Ірпінь. Місто Макарів продовжують контролювати наші Збройні сили.На Вишгородському напрямку Збройні сили України не допустили просування військ в бік Києва та стійко утримують визначені рубежі.Просування російських військ у напрямку Броварів, успіху не дало.Окупанти понесли втрати та змушені були відступити.З метою забезпечення безпеки населення столиці підрозділи ДСНС своєчасно реагують та ліквідують всі наслідки обстрілів. Зокрема за тиждень було знешкоджено 166 вибухонебезпечних предметів. Надзвичайники обстежили та очистили 7,74 гектари територій у столиці.