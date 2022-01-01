На Київщині українські військові пішли у контрнаступ

На Київщині українські військові пішли у контрнаступ
Ситуація довкола Києва складна, але контрольована. Українські військові мають успіхи на окремих напрямках.

Про це у тижневому зведення розповів голова Київської військової адміністрації Микола Жирнов.

Протягом тижня українські захисники не лише утримували та укріплювали свої рубежі, але й змогли на окремих напрямках відбити противника з раніше зайнятих ним позицій.

Зокрема:

На Житомирському напрямку наші сили продовжують контранступальні дій. Вибили ворога з міста Ірпінь. Місто Макарів продовжують контролювати наші Збройні сили.

На Вишгородському напрямку Збройні сили України не допустили просування військ в бік Києва та стійко утримують визначені рубежі.

Просування російських військ у напрямку Броварів, успіху не дало.
Окупанти понесли втрати та змушені були відступити.

З метою забезпечення безпеки населення столиці підрозділи ДСНС своєчасно реагують та ліквідують всі наслідки обстрілів. Зокрема за тиждень було знешкоджено 166 вибухонебезпечних предметів. Надзвичайники обстежили та очистили 7,74 гектари територій у столиці.

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Теги: війна, росія, Україна, Київщина
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