На Київщині українські військові пішли у контрнаступ
28 березень, 23:49
Ситуація довкола Києва складна, але контрольована. Українські військові мають успіхи на окремих напрямках.
Про це у тижневому зведення розповів голова Київської військової адміністрації Микола Жирнов.
Протягом тижня українські захисники не лише утримували та укріплювали свої рубежі, але й змогли на окремих напрямках відбити противника з раніше зайнятих ним позицій.
Зокрема:
На Житомирському напрямку наші сили продовжують контранступальні дій. Вибили ворога з міста Ірпінь. Місто Макарів продовжують контролювати наші Збройні сили.
На Вишгородському напрямку Збройні сили України не допустили просування військ в бік Києва та стійко утримують визначені рубежі.
Просування російських військ у напрямку Броварів, успіху не дало.
Окупанти понесли втрати та змушені були відступити.
З метою забезпечення безпеки населення столиці підрозділи ДСНС своєчасно реагують та ліквідують всі наслідки обстрілів. Зокрема за тиждень було знешкоджено 166 вибухонебезпечних предметів. Надзвичайники обстежили та очистили 7,74 гектари територій у столиці.
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Про це у тижневому зведення розповів голова Київської військової адміністрації Микола Жирнов.
Протягом тижня українські захисники не лише утримували та укріплювали свої рубежі, але й змогли на окремих напрямках відбити противника з раніше зайнятих ним позицій.
Зокрема:
На Житомирському напрямку наші сили продовжують контранступальні дій. Вибили ворога з міста Ірпінь. Місто Макарів продовжують контролювати наші Збройні сили.
На Вишгородському напрямку Збройні сили України не допустили просування військ в бік Києва та стійко утримують визначені рубежі.
Просування російських військ у напрямку Броварів, успіху не дало.
Окупанти понесли втрати та змушені були відступити.
З метою забезпечення безпеки населення столиці підрозділи ДСНС своєчасно реагують та ліквідують всі наслідки обстрілів. Зокрема за тиждень було знешкоджено 166 вибухонебезпечних предметів. Надзвичайники обстежили та очистили 7,74 гектари територій у столиці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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