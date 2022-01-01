Втрати України розкриють після закінчення війни, – Арестович
Сьогодні, 16:43
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чому українська влада не розкриває втрат ЗСУ.
Про це він розповів в інтерв'ю ВВС, пише ТСН.
"Цифри, звісно, є. Я їх знаю з точністю майже до людини, але не назву. До кінця війни... Тому що жодна армія світу не називає своїх втрат під час війни. Це просто заборонено. Це державна таємниця, по-перше. А по-друге, це може допомогти противнику оцінити ефективність його дій", - заявив він.
Він також вчергове підкреслив, що Росія в рази занижує статистичні дані про втрати своїх військовослужбовців у війни проти України.
"Брехати й ми можемо. Ми лише в перший день сказали кількість жертв після авіанальотів. Потрібно було повідомити, що перші загиблі вже є, - 46 осіб загинули. А далі - це військова таємниця", - додав радник голови ОП.
За його словами, втрати України обов'язково розкриють після закінчення війни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це він розповів в інтерв'ю ВВС, пише ТСН.
"Цифри, звісно, є. Я їх знаю з точністю майже до людини, але не назву. До кінця війни... Тому що жодна армія світу не називає своїх втрат під час війни. Це просто заборонено. Це державна таємниця, по-перше. А по-друге, це може допомогти противнику оцінити ефективність його дій", - заявив він.
Він також вчергове підкреслив, що Росія в рази занижує статистичні дані про втрати своїх військовослужбовців у війни проти України.
"Брехати й ми можемо. Ми лише в перший день сказали кількість жертв після авіанальотів. Потрібно було повідомити, що перші загиблі вже є, - 46 осіб загинули. А далі - це військова таємниця", - додав радник голови ОП.
За його словами, втрати України обов'язково розкриють після закінчення війни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Рівненщині ліквідація пожежі на нафтобазі триває. ФОТО
Сьогодні, 17:32
На Волині СБУ викрила російського диверсанта
Сьогодні, 16:58
Втрати України розкриють після закінчення війни, – Арестович
Сьогодні, 16:43
У Луцьку на Львівській – ДТП. ФОТО
Сьогодні, 15:55
Медіа