Втрати України розкриють після закінчення війни, – Арестович

Втрати України розкриють після закінчення війни, – Арестович
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чому українська влада не розкриває втрат ЗСУ.

Про це він розповів в інтерв'ю ВВС, пише ТСН.

"Цифри, звісно, є. Я їх знаю з точністю майже до людини, але не назву. До кінця війни... Тому що жодна армія світу не називає своїх втрат під час війни. Це просто заборонено. Це державна таємниця, по-перше. А по-друге, це може допомогти противнику оцінити ефективність його дій", - заявив він.

Він також вчергове підкреслив, що Росія в рази занижує статистичні дані про втрати своїх військовослужбовців у війни проти України.

"Брехати й ми можемо. Ми лише в перший день сказали кількість жертв після авіанальотів. Потрібно було повідомити, що перші загиблі вже є, - 46 осіб загинули. А далі - це військова таємниця", - додав радник голови ОП.

За його словами, втрати України обов'язково розкриють після закінчення війни.

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Теги: Арестович, війна, втрати України
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