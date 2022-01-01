Втрати України розкриють після закінчення війни, – Арестович

Олексій Арестович пояснив, чому українська влада не розкриває втрат ЗСУ.



Про це він розповів в інтерв'ю



"Цифри, звісно, є. Я їх знаю з точністю майже до людини, але не назву. До кінця війни... Тому що жодна армія світу не називає своїх втрат під час війни. Це просто заборонено. Це державна таємниця, по-перше. А по-друге, це може допомогти противнику оцінити ефективність його дій", - заявив він.



Він також вчергове підкреслив, що Росія в рази занижує статистичні дані про втрати своїх військовослужбовців у війни проти України.



"Брехати й ми можемо. Ми лише в перший день сказали кількість жертв після авіанальотів. Потрібно було повідомити, що перші загиблі вже є, - 46 осіб загинули. А далі - це військова таємниця", - додав радник голови ОП.



За його словами, втрати України обов'язково розкриють після закінчення війни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Радник голови Офісу президентапояснив, чому українська влада не розкриває втрат ЗСУ.Про це він розповів в інтерв'ю ВВС , пише ТСН "Цифри, звісно, є. Я їх знаю з точністю майже до людини, але не назву. До кінця війни... Тому що жодна армія світу не називає своїх втрат під час війни. Це просто заборонено. Це державна таємниця, по-перше. А по-друге, це може допомогти противнику оцінити ефективність його дій", - заявив він.Він також вчергове підкреслив, що Росія в рази занижує статистичні дані про втрати своїх військовослужбовців у війни проти України."Брехати й ми можемо. Ми лише в перший день сказали кількість жертв після авіанальотів. Потрібно було повідомити, що перші загиблі вже є, - 46 осіб загинули. А далі - це військова таємниця", - додав радник голови ОП.За його словами, втрати України обов'язково розкриють після закінчення війни.

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