У Луцьку на Львівській – ДТП. ОНОВЛЕНО

У Луцьку на Львівській – ДТП. ОНОВЛЕНО
У Луцьку на вулиці Львівській сталася ДТП сьогодні, 29 березня.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

На перехресті біля супермаркету "АТБ" не розминулися бус Renault та ВАЗ. ДТП сталася близько 15:00.

Попередньо, постраждав водій легковика, його доставили у лікарню для обстеження.

На місці працює слідчо-оперативна група Луцького районного управління. Поліцейські з‘ясовують обставини автопригоди.


У Луцьку на Львівській – ДТП. ОНОВЛЕНО
У Луцьку на Львівській – ДТП. ОНОВЛЕНО
У Луцьку на Львівській – ДТП. ОНОВЛЕНО

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Теги: ДТП, Луцьк, Львівська
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