У Луцьку на Львівській – ДТП. ОНОВЛЕНО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



На перехресті біля супермаркету "АТБ" не розминулися бус Renault та ВАЗ. ДТП сталася близько 15:00.



Попередньо, постраждав водій легковика, його доставили у лікарню для обстеження.



На місці працює слідчо-оперативна група Луцького районного управління. Поліцейські з‘ясовують обставини автопригоди.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на вулиці Львівській сталася ДТП сьогодні, 29 березня.Про цеповідомили очевидці.На перехресті біля супермаркету "АТБ" не розминулися бус Renault та ВАЗ. ДТП сталася близько 15:00.Попередньо, постраждав водій легковика, його доставили у лікарню для обстеження.На місці працює слідчо-оперативна група Луцького районного управління. Поліцейські з‘ясовують обставини автопригоди.

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