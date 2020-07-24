Затримали волинянина, через якого згоріли понад 100 га полів

У Володимир-Волинському районі поліцейські встановили особу палія. Внаслідок пожежі вогнем було знищено площу понад 100 га.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Подія трапилася учора, 28 березня, близько 16:00 години. 46-річний місцевий мешканець здійснив підпал очерету біля водойми, внаслідок чого вогонь поширився на прилеглу територію. На місце виїжджали рятувальники та поліцейські. Пожежу ліквідували близько 22:00 години. Постраждалих внаслідок дій правопорушника не має.Слідчі за цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 245 (Знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 91800 до 153 000 грн або обмеження волі на строк від двох до п'яти років, або позбавлення волі на той самий строк. Триває досудове слідство.