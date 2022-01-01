Окупанти знищили Кременчуцький нафтопереробний завод
02 квітень, 23:32
Унаслідок обстрілу Кременчука 2 квітня окупанти знищили інфраструктуру Кременчуцького нафтопереробного заводу — він більше не працює.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Рятувальники продовжують гасити пожежу, але екологічної катастрофи немає. ДСНС контролює ситуацію. Наразі відомо про декількох потерпілих, які отримали опіки, втім, їхньому життю нічого не загрожує.
«Прошу мешканців Полтавщини не шикуватися в черги за бензином і не створювати штучний дефіцит. В Україні — війна, ситуація надзвичайно складна, але цілком контрольована», — запевнив Лунін.
Обстріл стався зранку 2 квітня. Голова ОВА каже, що окупанти масовано обстріляли Кременчуцький НПЗ і склади паливно-мастильних матеріалів поблизу.
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Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Рятувальники продовжують гасити пожежу, але екологічної катастрофи немає. ДСНС контролює ситуацію. Наразі відомо про декількох потерпілих, які отримали опіки, втім, їхньому життю нічого не загрожує.
«Прошу мешканців Полтавщини не шикуватися в черги за бензином і не створювати штучний дефіцит. В Україні — війна, ситуація надзвичайно складна, але цілком контрольована», — запевнив Лунін.
Обстріл стався зранку 2 квітня. Голова ОВА каже, що окупанти масовано обстріляли Кременчуцький НПЗ і склади паливно-мастильних матеріалів поблизу.
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