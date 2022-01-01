Подоляк пояснив, чому Україна категорично відмовляється від двостороннього мирного договору з РФ

Радник голови Офісу президентапояснив, чому Україна категорично відмовляється від двостороннього мирного договору з Росією.Про це він розповів в ефірі єдиного телемарафону."Ми вважали за необхідне не підписувати з Російською Федерацією двостороній договір про мир, тому що ми розуміємо, що Росія це дуже, делікатно скажу, специфічна країна, з якою будь-який підписаний документ завжди може трактуватися так собі неоднозначно і вони завжди можуть його порушити, тому ми вважали за необхідне, щоб однією з країн-підписантів договору про гарантії була саме Російська Федерація. Тоді вона візьме перед собою юридичні зобов'язання не тільки перед Україною, а також перед іншими країнами-гарантами", - зауважив Подоляк.Він також зазначив, що таке рішення допоможе не допустити повтору минулих помилок."Для того, щоб не було таких історій, як у нас було з Будапештським меморандумом чи з Мінськими угодами, ми хочемо прописати чіткі регламентні норми зобов'язань інших країн по відношенню до України, коли подібні війни чи конфлікти знову ж таки почнуться в Україні. І таким чином вийти на конкретику. Тобто або це допомога зброєю, або це допомога із закриття неба, бо сьогодні ж бачите, що ми навіть небо не можемо закрити, тому що ніхто не хоче цього робити, нам кажуть: "Вибачте, але ми хочемо не турбувати Російську Федерацію". Ну, дійсно, в нас же не війна триває, а просто ми тут в щось таке граємося... Тому ми все це прописали", - підкреслив радник голови Офісу президента.