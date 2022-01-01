Уся Київська область звільнена від загарбників, – Міноборони
Сьогодні, 20:50
Збройні Сили України звільнили Київську область від російських окупантів.
Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на своїй сторінці у Фейсбуці.
"Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область - звільнені від загарбника", - йдеться в дописі.
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Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на своїй сторінці у Фейсбуці.
"Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область - звільнені від загарбника", - йдеться в дописі.
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