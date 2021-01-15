47-річний начальник відділу комунального майна Волиньради – за кордоном

47-річний начальник відділу комунального майна Волиньради – за кордоном
Михайло Імберовський, який займає посаду начальника відділу комунального майна Волинської обласної ради, виїхав в одну з країн Європи ще до початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого і досі не повернувся.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Цю інформацію підтвердив голова Волинської обласної ради Григорій Недопад, який зазначив, що Михайло Імберовський взяв відпустку за власний рахунок і досі перебуває в ній.

Зазначимо, що в підпорядкуванні в начальника відділу – більше сотні комунальних (тобто тих, які належать громаді області) закладів. Серед них лікарні, освітні, оздоровчі заклади тощо, які приймають переселенців, допомагають в забезпеченні обороноздатності країни.

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Теги: Михайло Імберовський
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