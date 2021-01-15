47-річний начальник відділу комунального майна Волиньради – за кордоном

Михайло Імберовський, який займає посаду начальника відділу комунального майна Волинської обласної ради, виїхав в одну з країн Європи ще до початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого і досі не повернувся.



Про це Інформаційному агентству



Цю інформацію підтвердив голова Волинської обласної ради Григорій Недопад, який зазначив, що Михайло Імберовський взяв відпустку за власний рахунок і досі перебуває в ній.



Зазначимо, що в підпорядкуванні в начальника відділу – більше сотні комунальних (тобто тих, які належать громаді області) закладів. Серед них лікарні, освітні, оздоровчі заклади тощо, які приймають переселенців, допомагають в забезпеченні обороноздатності країни.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! , який займає посаду начальника відділу комунального майна Волинської обласної ради, виїхав в одну з країн Європи ще до початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого і досі не повернувся.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Цю інформацію підтвердив голова Волинської обласної ради, який зазначив, що Михайло Імберовський взяв відпустку за власний рахунок і досі перебуває в ній.Зазначимо, що в підпорядкуванні в начальника відділу – більше сотні комунальних (тобто тих, які належать громаді області) закладів. Серед них лікарні, освітні, оздоровчі заклади тощо, які приймають переселенців, допомагають в забезпеченні обороноздатності країни.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію